Reflexion Diahuebs 30 April 2026.

Un tremendo dia cu hopi bendicion na caminda pa nos pueblo por biba felis, claro despues di a gradici nos bon Dios grandemente pa tin bida y pa por gosa tur cu tin di loke ta pa nos.
Nos mester gara cu dos man tur loke Tata ta regala nos, pesey tambe nos ta cu Señor tur momento cu tin.
Ora bo kere cu Señor ta laga bo bandona, te momento cu E ta mas cu bo, sin cu bo sa.
Nos no por sera wowo pa e rumbo cu e dushi mundo cu Tata a regala nos, ta bajendo awo.
Prijs di petrolie ta menasa na jega 115 $ pa bari, cual lo causa desaster pa cierto paisnan, cu ya caba ta den situación hopi difícil.
Nos por bisa cu nos ta bendiciona, esey poco poco tambe lo bai cambia.
Aki nos ta sobrecarga caba y no tin luga pa pueblo traha pida luga pa biba mas.
Politicamente ta mira e negoshi di permiso y tur otro beneficio personal mas lihe cu e amor pa e pais.
Claro cu tin mas muhe cu homber caba pasobra juda un ser femenino tin mas beneficio pa cierto funcionarionan.
Di tur manera nos isla ta chocando, mira trafico malisimo, pesimo, mal plan̈ea, cas pa biba un desaster pasobra no tin, prijsnan pa comestible ta subi sin control y e consumidor ta lomba contra muraya y mester acepta e poco cu e por haya pa su cen cu ela gana cu hopi sudor di su frenta.
Mas y mas nos ta keda cai, y si mira un video di un pareha bishitante, ta tristo pero berdad loke nan ta trese padilanti.
Maske nan stima nos luga, un cierto momento nan mester dicidi si lo keda jega nos isla.
Ta tempo pa tur instancia, tur sindicatonan y principalmente partidonan cu nan politiconan pensa un rato y habri wowo pa e realidad.