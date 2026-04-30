[VIDEO] Polis a detene homber cu a pega cas na Macuarima pa e di 2 biaha intencionalmente na candela!

Diahuebs mainta a drenta informe di cu tin un cas na candela na Macuarima, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e bomberonan a bin compronde cu esaki ta e di 2 biaha cu e cas a ser pega na candela y esaki tin di haber cu un problema entre un pareha cu a separa for di otro. Polis a detene e autor di e descabeyada idea aki. Na yegada di e bomberonan a bin haya diferente candela den e cas y mester a paga esakinan pa no causa mas daño na e cas. Bomberonan a logra domina e candela te cu a paga esaki completamente atrobe..