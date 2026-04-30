Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 4 , 7, 8 y 13 di mei 2026

12:05  April 30, 2026

Corte di Prome Instancia 4 mei 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 O.A.H. H. ta wordo acusa di intento di homicidio riba 18 di oktober 2025.
10.00 A.J.A.G. G. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 19 di november 2025.
11.00 V.A.G. G. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 21 di december 2025.
13.30 A.C.S.R.

P.E.L.V.

 S.R. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto y a posesion di un arma di candela riba 4 di januari 2026. V. ta wordo acusa kiebro y ladronicia di un turista riba 2 di februari 2026, 20 di januari 2026 y 21 di januari 2026.

 

Corte di Prome Instancia 7 mei 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 S.K.R.

J.J.J.M.

J-C.E.M.L.

C.A.G.

G.N.A.D.M.

 E sospechosonan ta wordo acusa di a comete violencia contra un persona riba 15 di februari 2025, dor di dal y scop e na su curpa y cara y cabes.
10.00 K.A.A.J.R. R. ta wordo acusa di intento di asesinato riba 4 di januari 2025, dor di los varios tiro riba un persona. E ta wordo acusa di posesion di dos arma di candela riba e fecha menciona.
11.00 B.R.S. S. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 27 di februari 2026, dor di dal e cu stoel na su skouro.

E ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 12 di januari 2026, dor di tene of dal e na su nek y garganta y dray su brasa hopi duro, y ademas dor di destrui cosnan di su propiedad.

E ta wordo acusa di a destrui un porta y un bentana di un persona riba 8 di oktober 2025.

E ta wordo acusa di destrui un wandmeubel, un bentana y heki di cura di un persona riba 10 di november 2025, y di destrui swichi di auto di polis un dia despues, riba 11 di november 2025.

 
13.30 S.E.E.M. E.M. ta wordo acusa di a maltrata su pareha intencionalmente riba 22 di september 2025, dor di dal e varios biaha na su boca y curpa.
14.20 M.E.V. V. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su pareha riba 18 di juli 2025, dor di horke na su garganta y dal e na su curpa y rasp’e.
15.00 S.R.L. L. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 9 di november 2025, dor di bise cu “e lo blaas e den pecho” of palabranan parecido.

E ta wordo acusa di a resisti detencion di polis riba 9 di november 2025 na momento el a wordo atrapa in flagranti y di a verbalmente insulta polis dor di bisa: “Guy m****o bo ta, bo ta p****w, c**a bo ta”.
15.40 J.W.L. L. ta wordo acusa di venta di hennep den e periodo di prome di september 2024 te 19 di november 2024. Ademas e ta wordo acusa di posesion di XTC/MDMA riba 19 di november 2024.

 

Corte di Prome Instancia 8 mei 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.15 J.B. Sentencia.
08.15 A.N.B. Sentencia.
08.15 D.A.C.O. Uitspraak.
08.30 S.J.S. S. ta wordo acusa di violacion di un persona menor di edad den e periodo di 27 pa 28 di februari 2025.
10.30 J.L.P. P. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y di a bende cocaine den e periodo di prome di juni 2024 te 2 di december 2025.

 

Corte di Prome Instancia 13 mei 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
14.00 G-L.M.K. K. ta wordo acusa di a viola ley di droga den e periodo di prome di december 2025 te 30 januari 2026.
