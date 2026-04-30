Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 4 , 7, 8 y 13 di mei 2026

Corte di Prome Instancia 4 mei 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|O.A.H.
|H. ta wordo acusa di intento di homicidio riba 18 di oktober 2025.
|10.00
|A.J.A.G.
|G. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 19 di november 2025.
|11.00
|V.A.G.
|G. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 21 di december 2025.
|13.30
|A.C.S.R.
P.E.L.V.
|S.R. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto y a posesion di un arma di candela riba 4 di januari 2026. V. ta wordo acusa kiebro y ladronicia di un turista riba 2 di februari 2026, 20 di januari 2026 y 21 di januari 2026.
Corte di Prome Instancia 7 mei 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|S.K.R.
J.J.J.M.
J-C.E.M.L.
C.A.G.
G.N.A.D.M.
|E sospechosonan ta wordo acusa di a comete violencia contra un persona riba 15 di februari 2025, dor di dal y scop e na su curpa y cara y cabes.
|10.00
|K.A.A.J.R.
|R. ta wordo acusa di intento di asesinato riba 4 di januari 2025, dor di los varios tiro riba un persona. E ta wordo acusa di posesion di dos arma di candela riba e fecha menciona.
|11.00
|B.R.S.
|S. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 27 di februari 2026, dor di dal e cu stoel na su skouro.
E ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 12 di januari 2026, dor di tene of dal e na su nek y garganta y dray su brasa hopi duro, y ademas dor di destrui cosnan di su propiedad.
E ta wordo acusa di a destrui un porta y un bentana di un persona riba 8 di oktober 2025.
E ta wordo acusa di destrui un wandmeubel, un bentana y heki di cura di un persona riba 10 di november 2025, y di destrui swichi di auto di polis un dia despues, riba 11 di november 2025.
|13.30
|S.E.E.M.
|E.M. ta wordo acusa di a maltrata su pareha intencionalmente riba 22 di september 2025, dor di dal e varios biaha na su boca y curpa.
|14.20
|M.E.V.
|V. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su pareha riba 18 di juli 2025, dor di horke na su garganta y dal e na su curpa y rasp’e.
|15.00
|S.R.L.
|L. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 9 di november 2025, dor di bise cu “e lo blaas e den pecho” of palabranan parecido.
E ta wordo acusa di a resisti detencion di polis riba 9 di november 2025 na momento el a wordo atrapa in flagranti y di a verbalmente insulta polis dor di bisa: “Guy m****o bo ta, bo ta p****w, c**a bo ta”.
|15.40
|J.W.L.
|L. ta wordo acusa di venta di hennep den e periodo di prome di september 2024 te 19 di november 2024. Ademas e ta wordo acusa di posesion di XTC/MDMA riba 19 di november 2024.
Corte di Prome Instancia 8 mei 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.15
|J.B.
|Sentencia.
|08.15
|A.N.B.
|Sentencia.
|08.15
|D.A.C.O.
|Uitspraak.
|08.30
|S.J.S.
|S. ta wordo acusa di violacion di un persona menor di edad den e periodo di 27 pa 28 di februari 2025.
|10.30
|J.L.P.
|P. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y di a bende cocaine den e periodo di prome di juni 2024 te 2 di december 2025.
Corte di Prome Instancia 13 mei 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|14.00
|G-L.M.K.
|K. ta wordo acusa di a viola ley di droga den e periodo di prome di december 2025 te 30 januari 2026.