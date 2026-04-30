Bucuti & Tara Beach Resort ta refleha riba celebracionnan cu impacto significativo di Earth Week 2026

EAGLE BEACH, Aruba – April XX, 2026 — Bucuti & Tara Beach Resort, e hotel mas eco-certifica den Caribe, a clausura un Earth Week 2026 significativo y inspirador. Durante e siman, Earth Day a transforma den un celebracion di varios dia, enfoca riba sostenibilidad, bienestar y accion comunitario.

Cu Earth Day, riba diaranson 22 di april, como punto central, e resort exclusivo pa adulto a invita huespednan y asociadonan pa bai mas aya di conscientisacion y participa activamente, experimentando di cerca con accionnan chikito pero intencional ta contribui na un planeta mas saludabel. E celebracion aki ta refleha un biaha mas e liderato di e trayectoria largo di Bucuti & Tara den turismo sostenibel. Como e prome y unico hotel certifica CarbonNeutral® den Caribe, e resort ta sigui integra responsabilidad ambiental den cada aspecto di e experiencia di huesped.

Earth Day den accion: limpieza di costa rond di henter e isla

E punto culminante di Earth Week a tuma luga riba Earth Day, 22 di april, ora Bucuti & Tara Beach Resort a participa den Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) su limpieza di costa rond di henter e isla. E iniciativa aki ta forma parti di un trayectoria di compromiso ambiental di a resort cu e tin mas di 30 aña haciendo tur luna.

Proteha e ecosystema fragil di Aruba ta un responsabilidad comparti di nos tur. E limpiesa di costa organisa door di AHATA ta un reflexion poderoso di e berdad ey, uniendo hotelnan, negoshinan, scolnan y miembronan di comunidad den un esfuerso colectivo cu ningun organisacion riba su mes por logra. Ora e comunidad di hospitalidad di Aruba ta para hunto, e impacto ta yega muchu mas leu cu e costa, fortaleciendo un cultura di cuido cu ta proteha nos isla pa futuro generacion.

Na cuminsamento di e añanan 1990, propietario Ewald Biemans a funda e Comite Ambiental di AHATA y a lansa e programa “Sponsor-a-Mile,” inspirando e comunidad di hospitalidad di Aruba pa uni den proteccion di e costanan di nos isla. Desde e tempo ey, Bucuti & Tara a sigui fortalece e compromiso aki cu limpiezanan di costa cada di tres diaranson di luna, invitando huespednan, asociadonan y comunidad local pa contribui activamente na mantencion di e costa. Awe, e impacto duradero aki ta continua bou di liderato di Managing Director Cresi Biemans.

Riba e parti di Eagle Beach cu Bucuti & Tara ta cuida, 104 participante a reuni den un esfuerso comparti pa proteha e costa di Aruba. Entre nan tabatin asociadonan di e resort, boluntarionan di JetBlue Aruba, studiantenan di 5de klas di Scol Basico Mon Plaisir y nan juffrouwnan y huespednan aprecia.

Hunto, e grupo a colecta 12 saco di desperdicio, dos container grandi y aproximadamente 50 kg di materialnan grandi. Di e total, e studiantenan a colecta 45.48 kg (un aplauso grandi), mientras asociadonan di Bucuti y boluntarionan a colecta 38.36 kg.

E iniciativa no solamente a retira materialnan descarta for di e costa, sino tambe a fortalece conscientisacion ambiental entre diferente generacionnan demostrando e impacto positivo cu accion comunitario por tin.

Accion ambiental mas aya di costa : limpieza na The Bucuti Tara – GMC Nature Preserve

E esfuersonan di Earth Week tambe a extende na The Bucuti Tara – GMC Nature Preserve, un area proteha di 32 hectar na Noord, dedica na restauracion, biodiversidad y futuro ambiental di Aruba.

E tereno, cu un tempo tabata den riesgo di desaroyo, a wordo preserva permanentemente door di e resort y transforma den un ecosistema bibo mediante esfuersonan continuo di restauracion natural. Awe, e reserva ta sostene flora nativo, fauna local y captura natural di carbono, sirbiendo como un ehempel fuerte di conservacion regenerativo riba e isla.

Durante Earth Week, huespednan, asociadonan y boluntarionan a uni pa apoya e mision aki di cerca, retirando materialnan descarta y contribuyendo na restauracion continuo di e reserva.

Na total, 12 participante a participa den e actividad, incluyendo 10 asociado di Bucuti y dos mayor cu a wordo inspira pa uni despues cu nan yiu muhe, un studiante di Colegio Arubano, a atende un presentacion di sostenibilidad di Bucuti & Tara. Hunto, nan a colecta mas di 150 kg di materialnan descarta, contribuyendo na proteccion y restauracion continuo di e espacio natural importante aki.

Mas cu un limpieza, e experiencia aki a reforsa e importancia di no solamente preserva e paisahenan di Aruba, sino tambe restaura nan activamente pa futuro generacionnan.

Un siman di conexion significativo y experiencianan consciente

Durante henter e siman, huespednan a participa den un serie cuidadosamente cura di experiencianan diseña pa profundisa nan conexion cu naturalesa, mientras nan a explora forma practico pa biba mas sostenibel.

Un Sustainable Wine Tasting a presenta biñanan organico y cuidadosamente selecciona, destacando con cuido pa medio ambiente ta influencia tanto produccion como sabor.

a presenta biñanan organico y cuidadosamente selecciona, destacando con cuido pa medio ambiente ta influencia tanto produccion como sabor. Un Zero-Waste Mocktail Class interactivo a demonstra forma simpel pero significativo pa reduci desperdicio di cuminda, usando ingredientenan di manera creativo y consciente.

interactivo a demonstra forma simpel pero significativo pa reduci desperdicio di cuminda, usando ingredientenan di manera creativo y consciente. Un Cacao Ceremony cu ta promove ekilibrio a ofrece un momento di reflexion mediante mindfulness, sound healing y tradicionnan antiguo cu ta conecta bienestar personal cu e mundo natural.

cu ta promove ekilibrio a ofrece un momento di reflexion mediante mindfulness, sound healing y tradicionnan antiguo cu ta conecta bienestar personal cu e mundo natural. Un Movie Under the Stars cu Turning the Tide, un storia inspirador di Aruba tocante conservacion y cambio, a destaca e esfuerzonan profundo di Aruba Conservation Foundation y comunidad pa restaura e isla y e oceanonan rond di dje.

E experiencianan aki a subraya cu sostenibilidad no ta solamente un responsabilidad, sino tambe un manera inspirador di biba.

Un compromiso duradero

Aunke Earth Week ta sirbi como e celebracion principal di sostenibilidad di Bucuti & Tara, su mision ta bai mucho mas leu cu un solo siman. Cu mas di 400 iniciativa ambiental y social, e resort a mantene neutralidad di carbono desde 2018 y ta sigui establece standardnan pa hospitalidad sostenibel na nivel mundial.

For di eliminacion di plastico di un solo uso hopi decada pasa, te na desaroyo di programanan di conservacion y alianza cu comunidad, Bucuti & Tara ta sigui comprometi na proteccion di beyesa natural di Aruba pa futuro generacionnan.

Manera Earth Week 2026 a demonstra, un ambiente limpi y bon conserva no ta un luho; ta un responsabilidad comparti y un privilegio pa proteha hunto.

Pa mas informacion bishita bucuti.com/sustainability.

Bucuti & Tara Beach Resort Reflects on Impactful Earth Week 2026 Celebrations

EAGLE BEACH, Aruba – April 30, 2026 — Bucuti & Tara Beach Resort, the Caribbean’s most eco-certified hotel, concluded a meaningful and immersive Earth Week 2026, held April 20–25, transforming Earth Day into a multi-day celebration of sustainability, wellness and community action.

Centered around Earth Day on Wednesday, April 22, the adults-only resort invited guests and associates to move beyond awareness into participation—experiencing firsthand how small, intentional actions contribute to a healthier planet.

Set along the pristine shores of Eagle Beach, Earth Week once again reflected Bucuti & Tara’s long-standing leadership in sustainable tourism. As the Caribbean’s first and only Certified CarbonNeutral® hotel, the resort continues to embed environmental responsibility into every aspect of the guest experience.

Earth Day in Action: Island-Wide Coastal Cleanup

The highlight of the week took place on Earth Day, April 22, when Bucuti & Tara proudly joined the Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) for its island-wide coastal cleanup, an initiative rooted in a legacy that began more than three decades ago.

Protecting Aruba’s natural beauty is a shared responsibility that requires the entire island to move as one. AHATA’s island-wide coastal cleanup is a powerful reflection of that truth, uniting hotels, businesses, schools, and community members in a collective effort no single organization could achieve alone. When Aruba’s hospitality community stands together, the impact reaches far beyond the shoreline, strengthening the culture of stewardship that ensures our island’s beauty endures for generations to come.

In the early 1990s, owner Ewald Biemans founded AHATA’s Environmental Committee and launched the “Sponsor-a-Mile” program, inspiring Aruba’s hospitality community to collectively protect its beaches. The resort has continued its cleaning efforts since then, by hosting beach clean-ups every third Wednesday of the month for over 30 years. Inviting hotel guests, associates and the local community, to keep the beaches clean. Today, that legacy continues under the leadership of Managing Director Cresi Biemans.

On Bucuti & Tara’s stretch of Eagle Beach, 104 participants came together in a shared commitment to protecting Aruba’s coastline, including resort associates, JetBlue Aruba volunteers, students from Mon Plaisir Elementary School, their teachers and valued guests.

Together, the group collected:

12 bags of waste and two large bins

Approximately 50 kg of larger debris

48 kg collected by students

36 kg collected by Bucuti associates and volunteers

The initiative not only removed debris from the shoreline but also fostered environmental awareness across generations, demonstrating the power of community-driven action.

Extending Impact Beyond the Beach: The Bucuti Tara – GMC Nature Preserve Cleanup

Earth Week efforts also extended inland to The Bucuti Tara – GMC Nature Preserve, a 32-acre protected area in Noord dedicated to restoration, biodiversity and Aruba’s long-term environmental future.

Once at risk of development, the land has been permanently preserved and transformed into a living ecosystem through ongoing reforestation efforts, supporting native flora, wildlife and natural carbon capture. Today, it stands as a powerful example of regenerative conservation on the island.

During Earth Week, guests, associates and volunteers came together to support this mission firsthand, removing debris and contributing to the continued restoration of the preserve.

In total, 12 participants took part, including 10 Bucuti associates and two parents who were inspired to join after hearing about the initiative from their daughter, a Colegio Arubano student who had attended a Bucuti & Tara sustainability presentation. Together, they collected more than 150 kg of waste, contributing to the protection and ongoing restoration of this vital natural space.

More than a cleanup, the experience reinforced the importance of not only preserving Aruba’s landscapes, but actively restoring them for future generations.

A Week of Meaningful Connection and Conscious Experiences

Throughout the week, guests engaged in a curated series of experiences designed to deepen their connection to nature while exploring practical, sustainable living:

A Sustainable Wine Tasting introduced thoughtfully sourced, organic wines, highlighting how environmental stewardship influences both production and flavor.

introduced thoughtfully sourced, organic wines, highlighting how environmental stewardship influences both production and flavor. A hands-on Zero-Waste Mocktail Class demonstrated simple, impactful ways to reduce food waste through creative reuse of ingredients.

demonstrated simple, impactful ways to reduce food waste through creative reuse of ingredients. A restorative Cacao Ceremony offered a moment of reflection through mindfulness, sound healing and ancient traditions connecting personal wellness with the natural world.

offered a moment of reflection through mindfulness, sound healing and ancient traditions connecting personal wellness with the natural world. A Movie Under the Stars featuring Turning the Tide, an inspiring Aruban story of conservation and change. This documentary highlights the efforts of the Aruba Conservation Foundation and the community working to restore the island and its surrounding oceans.

These experiences underscored that sustainability is not only a responsibility, but also an enriching way of living.

A Lasting Commitment

While Earth Week serves as Bucuti & Tara’s flagship sustainability celebration, its mission extends far beyond a single week. With more than 400 environmental and social initiatives, the resort has maintained carbon neutrality since 2018 and continues to set benchmarks for sustainable hospitality worldwide.

From eliminating single-use plastics decades ago to advancing conservation programs and community partnerships, Bucuti & Tara remains committed to protecting Aruba’s natural beauty for generations to come.

As demonstrated throughout Earth Week 2026, a pristine environment is not a luxury, it is a shared responsibility and a privilege to protect together.

Learn more at bucuti.com/sustainability.

IMAGES & VIDEOS

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About Bucuti & Tara Beach Resort

Recognized as the Caribbean’s first and only certified CarbonNeutral® hotel since 2018, Bucuti & Tara Beach Resort is celebrated globally as the No. 5 Hotel in the World and No. 1 Hotel in the Caribbean, according to Tripadvisor. Aruba’s premier adults-only, laidback luxury resort, Bucuti & Tara is the vision of award-winning hotelier and environmentalist Ewald Biemans, honored with multiple Hotelier of the Year accolades for his hospitality excellence and pioneering sustainability leadership.

Nestled along the pristine white sands of Eagle Beach, protected nesting ground for sea turtles and named one of the “Dream Beaches of the World,” Bucuti & Tara offers 104 elegant rooms, suites and penthouses. Guests enjoy guaranteed sunbeds, a freshwater infinity pool, indulgent spa treatments, and “no surprise rates” including accommodations, all taxes and fees, full daily breakfast, WiFi and in-room tablet, EV chargers, parking and local calls.

At the heart of the resort’s culinary experience is Elements, an award-winning oceanfront restaurant serving healthy, locally inspired cuisine. Guests can also enjoy Tara Lounge, private romantic beach dining, and as of Oct. 2025, the highly anticipated Terra by Jeremy Ford. Helmed by the visionary chef leading Miami’s Michelin Star and Michelin Green Star Stubborn Seed, Ford brings his signature artistry and sustainability ethos to Aruba, crafting a menu that honors Aruban ingredients, fishermen, and farmers while blending bold, innovative flavors with refined presentation.

Proudly LGBTQ+ friendly, Bucuti & Tara proudly holds IGLTA and TAG Approved® status. The resort’s deep commitment to sustainable luxury has earned prestigious certifications including CarbonNeutral®, LEED Gold, Green Globe Platinum and Travelife Gold. Named the World’s Most Sustainable Hotel/Resort by Green Globe in 2016, Bucuti & Tara’s comprehensive sustainability program was praised by the United Nations as “highly replicable and scalable” for hotels worldwide, all aligning seamlessly with the UN Sustainable Development Goals.

Bucuti & Tara Beach Resort Reflects on Impactful Earth Week 2026 Celebrations

EAGLE BEACH, Aruba – April 30, 2026 — Bucuti & Tara Beach Resort, het meest eco-gecertificeerde hotel in het Caribisch gebied, kijkt terug op een betekenisvolle en inspirerende Earth Week 2026, die plaatsvond van 20 tot en met 25 april. Gedurende deze week werd Earth Day uitgebreid tot een meerdaagse viering van duurzaamheid, welzijn en gezamenlijke actie.

Rondom Earth Day op woensdag 22 april nodigde het adults-only resort zowel gasten als medewerkers uit om niet alleen bewust te zijn, maar ook actief deel te nemen. Zo ervaarden zij zelf hoe kleine, bewuste keuzes kunnen bijdragen aan een gezondere planeet.

Gelegen aan de ongerepte stranden van Eagle Beach onderstreepte Earth Week opnieuw Bucuti & Tara’s jarenlange leiderschap op het gebied van duurzaam toerisme. Als het eerste en enige Certified CarbonNeutral® hotel in het Caribisch gebied blijft het resort duurzaamheid integreren in elk aspect van de gastbeleving.

Earth Day in actie: eilandbrede strandopruiming

Het hoogtepunt van de week vond plaats op Earth Day, 22 april, toen Bucuti & Tara met trots deelnam aan de eilandbrede kustopruiming van de Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA), een initiatief dat voortkomt uit een traditie die meer dan drie decennia geleden begon.

Het beschermen van Aruba’s natuurlijke schoonheid is een gedeelde verantwoordelijkheid die vereist dat het hele eiland als één geheel in beweging komt. De eilandbrede kustopruiming van AHATA is een krachtige weerspiegeling van die waarheid, waarbij hotels, bedrijven, scholen en leden van de gemeenschap worden verenigd in een gezamenlijke inspanning die geen enkele organisatie alleen zou kunnen realiseren. Wanneer de horecasector van Aruba samen optrekt, reikt de impact veel verder dan de kustlijn en wordt een cultuur van zorg en verantwoordelijkheid versterkt die ervoor zorgt dat de schoonheid van ons eiland behouden blijft voor toekomstige generaties.

Begin jaren negentig richtte eigenaar Ewald Biemans de Milieucommissie van AHATA op en lanceerde hij het programma “Sponsor-a-Mile”, waarmee hij de Arubaanse horecasector inspireerde om gezamenlijk de stranden te beschermen. Het resort heeft sindsdien zijn schoonmaakinitiatieven voortgezet door al meer dan 30 jaar elke derde woensdag van de maand strandopruimingen te organiseren. Hierbij worden hotelgasten, medewerkers en de lokale gemeenschap uitgenodigd om de stranden schoon te houden. Tegenwoordig wordt deze traditie voortgezet onder leiding van Managing Director Cresi Biemans.

Op het stuk Eagle Beach van Bucuti & Tara kwamen 104 deelnemers samen met een gedeelde inzet om de kustlijn van Aruba te beschermen, waaronder resortmedewerkers, vrijwilligers van JetBlue Aruba, leerlingen van de Mon Plaisir-basisschool, hun leerkrachten en gewaardeerde hotelgasten.

Samen verzamelde de groep:

12 zakken afval en twee grote containers

Ongeveer 50 kg groter afval

45,48 kg verzameld door studenten

38,36 kg verzameld door medewerkers en vrijwilligers van Bucuti

Het initiatief verwijderde niet alleen afval van de kustlijn, maar bevorderde ook milieubewustzijn over generaties heen en toonde de kracht van gezamenlijke actie vanuit de gemeenschap.

Impact verder dan het strand: Bucuti Tara – GMC Nature Preserve Cleanup

De inspanningen tijdens Earth Week beperkten zich niet tot de kust. Ook werd gewerkt in het Bucuti Tara – GMC Nature Preserve, een beschermd natuurgebied van 32 hectare in Noord, gericht op herstel, biodiversiteit en de duurzame toekomst van Aruba.

Het gebied, dat ooit dreigde te worden ontwikkeld, is permanent beschermd en wordt stap voor stap hersteld tot een bloeiend ecosysteem. Door herbebossing en natuurherstel draagt het bij aan biodiversiteit en natuurlijke CO₂-opslag, en vormt het een inspirerend voorbeeld van regeneratieve natuurbescherming op het eiland.

Tijdens Earth Week zetten gasten, medewerkers en vrijwilligers zich actief in voor het behoud van dit gebied door afval te verwijderen en bij te dragen aan het herstel van het landschap.

In totaal namen 12 deelnemers deel, waaronder 10 Bucuti-medewerkers en twee ouders die werden geïnspireerd door hun dochter, een leerling van Colegio Arubano die eerder een duurzaamheidspresentatie van Bucuti & Tara had bijgewoond. Samen verzamelden zij meer dan 150 kg afval, en droegen zo bij aan het behoud en herstel van dit waardevolle natuurgebied.

Meer dan alleen een opruimactie benadrukte deze ervaring het belang van niet alleen beschermen, maar ook actief herstellen van Aruba’s natuur voor toekomstige generaties.

Een week van verbinding en betekenisvolle activiteiten

Gedurende de week namen gasten deel aan een zorgvuldig samengesteld programma dat hen dichter bij de natuur bracht en inspireerde tot een duurzamere levensstijl:

Een Sustainable Wine Tasting liet gasten kennismaken met biologisch en duurzaam geproduceerde wijnen en toonde hoe milieubewuste keuzes invloed hebben op zowel productie als smaak.

liet gasten kennismaken met biologisch en duurzaam geproduceerde wijnen en toonde hoe milieubewuste keuzes invloed hebben op zowel productie als smaak. Tijdens een interactieve Zero-Waste Mocktail Class leerden deelnemers op praktische wijze hoe voedselverspilling kan worden verminderd door ingrediënten creatief te hergebruiken.

leerden deelnemers op praktische wijze hoe voedselverspilling kan worden verminderd door ingrediënten creatief te hergebruiken. De Cacao Ceremony bood een rustmoment van reflectie, met mindfulness, klankheling en eeuwenoude tradities die de verbinding tussen persoonlijke gezondheid en de natuur benadrukken.

bood een rustmoment van reflectie, met mindfulness, klankheling en eeuwenoude tradities die de verbinding tussen persoonlijke gezondheid en de natuur benadrukken. Bij Movie Under the Stars werd de documentaire Turning the Tide vertoond, een inspirerend Arubaanse verhaal over natuurbehoud en verandering, met een focus op het werk van de Aruba Conservation Foundation.

Deze ervaringen maakten duidelijk dat duurzaamheid niet alleen een verantwoordelijkheid is, maar ook een verrijkende manier van leven.

Een blijvende inzet

Hoewel Earth Week het belangrijkste jaarlijkse duurzaamheidsmoment van Bucuti & Tara is, reikt de inzet van het resort veel verder dan één week. Met meer dan 400 milieu- en sociale initiatieven is het resort sinds 2018 volledig klimaatneutraal en blijft het een wereldwijde standaard zetten op het gebied van duurzame hospitality.

Van het elimineren van wegwerpplastic decennia geleden tot het versterken van natuurbehoud en samenwerkingen binnen de gemeenschap, Bucuti & Tara blijft zich inzetten voor het beschermen van Aruba’s natuurlijke schoonheid.

Zoals Earth Week 2026 opnieuw heeft laten zien: een schone en gezonde leefomgeving is geen luxe, maar een gedeelde verantwoordelijkheid én een voorrecht om samen te beschermen.

Lees meer op: bucuti.com/sustainability.

Bucuti & Tara Beach Resort reflexiona sobre las celebraciones de la Semana de la Tierra 2026 y su impacto

EAGLE BEACH, Aruba – Abril 30, 2026 — Bucuti & Tara Beach Resort, el hotel más eco-certificado del Caribe, concluyó una significativa e inmersiva Semana de la Tierra 2026, celebrada del 20 al 25 de abril, transformando el Día de la Tierra en una celebración de varios días enfocada en la sostenibilidad, el bienestar y la acción comunitaria.

Centrada en el Día de la Tierra, el miércoles 22 de abril, el resort exclusivo para adultos invitó a huéspedes y colaboradores a ir más allá de la concienciación y pasar a la acción, experimentando de primera mano cómo pequeñas acciones intencionales contribuyen a un planeta más saludable.

Ubicada a lo largo de las prístinas costas de Eagle Beach, la Semana de la Tierra volvió a reflejar el liderazgo de larga trayectoria de Bucuti & Tara en el turismo sostenible. Como el primer y único hotel del Caribe certificado como CarbonNeutral®, el resort continúa integrando la responsabilidad ambiental en cada aspecto de la experiencia del huésped.

Día de la Tierra en acción: limpieza costera en toda la isla

El momento más destacado de la semana tuvo lugar el Día de la Tierra, el 22 de abril, cuando Bucuti & Tara se unió con orgullo a la Asociación de Hoteles y Turismo de Aruba (AHATA) en su limpieza costera por toda la isla, una iniciativa con una trayectoria que comenzó hace más de tres décadas.

Proteger la belleza natural de Aruba es una responsabilidad compartida que requiere que toda la isla avance como una sola. La limpieza costera a nivel isla de AHATA es un poderoso reflejo de esta realidad, uniendo a hoteles, empresas, escuelas y miembros de la comunidad en un esfuerzo colectivo que ninguna organización podría lograr por sí sola. Cuando la comunidad de hospitalidad de Aruba se une, el impacto va mucho más allá de la costa, fortaleciendo la cultura de responsabilidad que asegura que la belleza de nuestra isla perdure para las generaciones futuras.

A principios de los años 90, el propietario Ewald Biemans fundó el Comité Ambiental de AHATA y lanzó el programa “Sponsor-a-Mile”, inspirando a la comunidad hotelera de Aruba a proteger colectivamente sus playas. Desde entonces, el resort ha continuado estos esfuerzos mediante la organización de limpiezas de playa cada tercer miércoles del mes, invitando a huéspedes, colaboradores y a la comunidad local a mantener las playas limpias. Hoy en día, este legado continúa bajo el liderazgo de la Directora General, Cresi Biemans.

En el tramo de Eagle Beach frente a Bucuti & Tara, 104 participantes se reunieron con un objetivo común: proteger la costa de Aruba. Entre ellos se encontraban colaboradores del resort, voluntarios de JetBlue Aruba, estudiantes de la Escuela Primaria Mon Plaisir, sus profesores y huéspedes.

En conjunto, el grupo recolectó:

12 bolsas de desechos y dos contenedores grandes

Aproximadamente 50 kg de residuos de mayor tamaño

48 kg recolectados por los estudiantes

36 kg recolectados por colaboradores y voluntarios de Bucuti

La iniciativa no solo permitió retirar residuos de la costa, sino que también fomentó la conciencia ambiental entre distintas generaciones, demostrando el poder de la acción comunitaria.

Extendiendo el impacto más allá de la playa: limpieza en la Reserva Natural Bucuti Tara – GMC

Los esfuerzos de la Semana de la Tierra también se extendieron tierra adentro hacia la Reserva Natural Bucuti Tara – GMC, un área protegida de 32 acres ubicada en Noord, dedicada a la restauración, la biodiversidad y el futuro ambiental a largo plazo de Aruba.

Anteriormente en riesgo de desarrollo, este terreno ha sido preservado de forma permanente y transformado en un ecosistema vivo mediante esfuerzos continuos de reforestación, apoyando la flora nativa, la vida silvestre y la captura natural de carbono. Hoy en día, se presenta como un poderoso ejemplo de conservación regenerativa en la isla.

Durante la Semana de la Tierra, huéspedes, colaboradores y voluntarios se unieron para apoyar esta misión de primera mano, retirando desechos y contribuyendo a la restauración continua de la reserva.

En total, participaron 12 personas, incluyendo 10 colaboradores de Bucuti y dos padres que se sumaron inspirados por su hija, estudiante del Colegio Arubano, quien había asistido a una presentación de sostenibilidad de Bucuti & Tara. En conjunto, recolectaron más de 150 kg de residuos, contribuyendo a la protección y recuperación de este importante espacio natural.

Más que una limpieza, la experiencia reforzó la importancia de no solo preservar los paisajes de Aruba, sino también de restaurarlos activamente para las futuras generaciones.

Una semana de conexión significativa y experiencias conscientes

A lo largo de la semana, los huéspedes participaron en una serie cuidadosamente curada de experiencias diseñadas para fortalecer su conexión con la naturaleza mientras exploraban formas prácticas de vivir de manera sostenible:

Una cata de vinos sostenibles presentó vinos orgánicos y de origen responsable, destacando cómo la gestión ambiental influye tanto en su producción como en su sabor.

presentó vinos orgánicos y de origen responsable, destacando cómo la gestión ambiental influye tanto en su producción como en su sabor. Una clase práctica de mocktails cero desperdicio mostró maneras simples e impactantes de reducir el desperdicio de alimentos mediante la reutilización creativa de ingredientes.

mostró maneras simples e impactantes de reducir el desperdicio de alimentos mediante la reutilización creativa de ingredientes. Una ceremonia de cacao restaurativa ofreció un momento de reflexión a través de la atención plena, la sanación con sonido y tradiciones ancestrales que conectan el bienestar personal con el mundo natural.

restaurativa ofreció un momento de reflexión a través de la atención plena, la sanación con sonido y tradiciones ancestrales que conectan el bienestar personal con el mundo natural. Una noche de cine bajo las estrellas con la proyección de Turning the Tide, una inspiradora historia arubiana sobre conservación y cambio. Este documental resalta los esfuerzos de la fundación Aruba Conservation y de la comunidad para restaurar la isla y los océanos que la rodean.

Estas experiencias destacaron que la sostenibilidad no es solo una responsabilidad, sino también una forma de vida enriquecedora.

Un compromiso a largo plazo

Si bien la Semana de la Tierra es la principal celebración de sostenibilidad de Bucuti & Tara, su misión va mucho más allá de una sola semana. Con más de 400 iniciativas ambientales y sociales, el resort ha mantenido la neutralidad de carbono desde 2018 y continúa estableciendo referentes en hospitalidad sostenible a nivel mundial.

Desde la eliminación de plásticos de un solo uso hace décadas hasta el impulso de programas de conservación y alianzas con la comunidad, Bucuti & Tara se mantiene comprometido con la protección de la belleza natural de Aruba para las futuras generaciones.

Como se demostró durante la Semana de la Tierra 2026, un entorno prístino no es un lujo, sino una responsabilidad compartida y un privilegio que debemos proteger juntos.

Para más información, visite Bucuti.com/sustainability.

IMÁGENES Y VIDEOS

Las imágenes de la Semana de la Tierra están disponibles en esta carpeta de Google.

Las imágenes del resort se encuentran en esta galería privada de medios.

Acerca de Bucuti & Tara Beach Resort

Reconocido como el primer y único hotel certificado CarbonNeutral® del Caribe desde 2018, Bucuti & Tara Beach Resort es celebrado a nivel mundial como el Hotel No. 5 del Mundo y el Hotel No. 1 del Caribe, según Tripadvisor. El principal resort solo para adultos de Aruba, de lujo relajado, Bucuti & Tara es la visión del galardonado hotelero y ambientalista Ewald Biemans, distinguido con múltiples reconocimientos como Hotelero del Año por su excelencia en hospitalidad y su liderazgo pionero en sostenibilidad.

Ubicado a lo largo de las prístinas arenas blancas de Eagle Beach, zona protegida de anidación de tortugas marinas y nombrada una de las “Playas de Ensueño del Mundo”, Bucuti & Tara ofrece 104 elegantes habitaciones, suites y penthouses. Los huéspedes disfrutan de camas de playa garantizadas, una piscina infinita de agua dulce, tratamientos de spa indulgentes y tarifas “sin sorpresas” que incluyen alojamiento, todos los impuestos y cargos, desayuno completo diario, WiFi y tableta en la habitación, cargadores para vehículos eléctricos, estacionamiento y llamadas locales.

En el corazón de la experiencia culinaria del resort se encuentra Elements, un galardonado restaurante frente al mar que sirve comida saludable e inspirada en ingredientes locales. Los huéspedes también pueden disfrutar de Tara Lounge, cenas románticas privadas en la playa y, a partir de octubre de 2025, el muy esperado Terra by Jeremy Ford. Liderado por el visionario chef al frente del restaurante Stubborn Seed de Miami, distinguido con una Estrella Michelin y una Estrella Verde Michelin, Ford aporta su sello artístico y su filosofía de sostenibilidad a Aruba, creando un menú que honra los ingredientes locales, a los pescadores y agricultores arubeños, combinando sabores audaces e innovadores con una presentación refinada.

Orgullosamente LGBTQ+ friendly, Bucuti & Tara cuenta con las certificaciones IGLTA y TAG Approved®. El profundo compromiso del resort con el lujo sostenible le ha valido prestigiosas certificaciones, entre ellas CarbonNeutral®, LEED Gold, Green Globe Platinum y Travelife Gold. Nombrado el Hotel/Resort Más Sostenible del Mundo por Green Globe en 2016, el programa integral de sostenibilidad de Bucuti & Tara fue elogiado por las Naciones Unidas como “altamente replicable y escalable” para hoteles en todo el mundo, alineándose plenamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.