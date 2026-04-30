Cuminsando winter 2026, Porter Airlines ta anuncia vuelo directo for di Canada pa Aruba

Aruba Airport Authority N.V. y Aruba Tourism Authority ta anuncia un vuelo directo nobo cu Porter Airlines for di Toronto y Ottawa pa Aruba, cuminsando den winter 2026. E vuelonan nobo cu Porter Airlines lo duna ciudadanonan di Aruba mas acceso directo entre Aruba y Canada durante temporada di winter, crea mas opcion di biahe cu menos conexion.
E vuelonan for di Toronto lo opera cinco biaha pa siman, mientras esunnan for di Ottawa lo opera dos biaha pa siman, uzando avionnan Embraer E195-E2.
E rutanan nobo lo agrega aproximadamente 924 stoel adicional pa siman entre Aruba y Canada durante temporada di winter, duna pasaheronan mas acceso directo y cu mas flexibilidad.
Toronto ta keda un di e centronan di biahe mas grandi di Canada, ofreciendo conexionnan facil pa destinacionnan rond di Norte America y internacionalmente. Ottawa, capital di Canada, tambe ta duna acceso facil pa regionnan cerca.
Pasaheronan cu bula cu Porter Airlines por disfruta di Wi-Fi di velocidad halto gratis, snacknan premium gratis y goza di e configuracion conoci di Porter, esta cu no tin asiento memey den e filanan. Pasaheronan por scoge tambe pa PorterReserve, cu ta inclui mas espacio pa pia, check-in dedica, aborda mas tempran, maleta registra y cuminda fresco prepara riba vuelonan mas largo.
“Yama Porter Airlines bonbini na Aruba ta marca un adicion importante na nos red di rutanan y ta duna nos comunidad mas acceso directo na dos mercado clave di Canada,” asina Jonny Anderson, CEO di Aruba Airport, a bisa. “Tanto Toronto como Ottawa ta ofrece bon oportunidad di conexion y e vuelonan nobo aki ta yuda haci biahamento mas conviniente pa nos residentenan mientras nos ta sigui expande accesibilidad di Aruba.”
“Canada ta sigui di ta un mercado importante pa Aruba,” segun Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority. “Huespednan Canades tun e tendencia di keda Aruba mas largo, ta descubri mas di nos isla y asina ta contribui di forma significativo na nos economia local. E vuelo nobo aki di Porter Airlines ta sostene nos esfuersonan di diversificacion mientras ta mehora conexion y ta reenforsa nos enfoke riba turismo di balor halto cu ta beneficia nos comunidad.”
Porter Airlines Announces Direct Flights from Canada to Aruba Starting Winter 2026
The Aruba Airport Authority N.V. and the Aruba Tourism Authority announce new direct service with Porter Airlines from Toronto and Ottawa to Aruba starting in Winter 2026.
The new flights with Porter Airlines will provide Aruba residents with more direct access between Aruba and Canada during the winter season, creating additional travel options with fewer connections.
Service from Toronto will operate five times per week, while service from Ottawa will operate two times per week aboard Embraer E195-E2 aircraft.
The new routes will add approximately 924 additional seats per week between Aruba and Canada during the winter season, providing travelers with more direct access and flexibility.
Toronto remains one of Canada’s largest travel hubs, offering convenient onward connections to destinations across North America and internationally. Ottawa, Canada’s capital city, also provides easy access to surrounding regions.
Passengers flying with Porter Airlines can enjoy free high-speed Wi-Fi, complimentary premium snacks, and Porter’s signature no-middle-seat configuration. Travelers can also choose PorterReserve, which includes extra legroom, dedicated check-in, early boarding, checked baggage, and freshly prepared meals on longer flights.
“Welcoming Porter Airlines to Aruba marks an important addition to our route network and gives our community more direct access to two key Canadian markets,” Jonny Anderson, CEO Aruba Airport. “Toronto and Ottawa both offer strong connectivity opportunities, and these new flights help make travel more convenient for our residents while continuing to expand Aruba’s accessibility.
“Canada remains an important market for Aruba,” said Ronella Croes, CEO of the Aruba Tourism Authority. “Canadian guests tend to stay longer, discover more of the island, and contribute meaningfully to our local economy. This new service with Porter Airlines supports our diversification efforts while enhancing connectivity and reinforcing our focus on high-value tourism that benefits our community.”
Porter Airlines anuncia vuelos directos desde Canadá a Aruba a partir del invierno de 2026
La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. y la Autoridad de Turismo de Aruba anuncian un nuevo servicio directo con Porter Airlines desde Toronto y Ottawa a Aruba a partir de la temporada de invierno del 2026.
Los nuevos vuelos de Porter Airlines brindarán a los residentes de Aruba un acceso más directo entre Aruba y Canadá durante la temporada de invierno, creando más opciones de viaje con menos escalas.
El servicio desde Toronto operará cinco veces por semana, mientras que el servicio desde Ottawa operará dos veces por semana a bordo de aeronaves Embraer E195-E2.
Las nuevas rutas añadirán aproximadamente 924 asientos semanales entre Aruba y Canadá durante la temporada de invierno, ofreciendo a los viajeros mayor acceso directo y flexibilidad.
Toronto sigue siendo uno de los principales centros de conexión de Canadá, con cómodas conexiones a destinos en Norteamérica e internacionalmente. Ottawa, la capital de Canadá, también ofrece fácil acceso a las regiones vecinas.
Los pasajeros que vuelen con Porter Airlines pueden disfrutar de Wi-Fi gratuito de alta velocidad, snacks premium de cortesía y la configuración característica de Porter sin asiento del medio. Los viajeros también pueden elegir PorterReserve, que incluye espacio adicional para las piernas, check-in exclusivo, embarque prioritario, equipaje facturado y comidas recién preparadas en vuelos más largos.
“La llegada de Porter Airlines a Aruba representa una importante incorporación a nuestra red de rutas y brinda a nuestra comunidad un acceso más directo a dos mercados clave de Canadá”, declaró Jonny Anderson, Director Ejecutivo del Aeropuerto de Aruba.
“Tanto Toronto como Ottawa ofrecen excelentes conexiones, y estos nuevos vuelos facilitan los viajes a nuestros residentes, a la vez que amplían la accesibilidad a Aruba”. “Canadá sigue siendo un mercado importante para Aruba”, afirmó Ronella Croes, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Turismo de Aruba.
“Los visitantes canadienses suelen quedarse más tiempo, descubrir más de la isla y contribuir significativamente a nuestra economía local. Este nuevo servicio con Porter Airlines respalda nuestros esfuerzos de diversificación, mejora la conectividad y refuerza nuestro enfoque en un turismo de alto valor que beneficia a nuestra comunidad”.