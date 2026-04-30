TAXI BOYS LO ENFRENTA SERO BLANCO!

Calabas/Kudawecha – Si shonnan, amante di domino estilo “thrillseeker”, e fin di siman aki, diasabra 2 di mei, Dia Internacional di Flohesa, e famosisimo Domino Square Garden lo presenta otro sambombaso di torneo di domino cuminsando pa 8’or di anochi. Nada menos cu “The White Hill Gang” lo enfrenta e trabuconan di Taxi Boys, un dje teamnan di mas duro cu tin den e campo di bataya di 28 piedra!
Si señores, aki un challenge durisimo a cay ya cu varios wega caba Sero Blanco DT ta falta net un cabey pa traha e pushi! Contra varios team duro, Sero Blanco a “hera” gana, y manera nos tur sa, “hera” no ta conta! Di otro banda, e taxistanan di Taxi Boys kiermen cu nan tin hopi tempo sin haya un “punch-bag” pa por train contra dje y suta na smaak! E cos aki ta bay ta priminti di bira un anochi interesante, ya cu den “wandelgangen” tin integrante di “De Witte Heuvel” a broma rond cu si nan mester perde contra Taxi Boys, nan lo tiña cabey dje taxistanan completamente gratis, cu “mechitas and all”! E joke a trece cierto incertidumbre den e ekipo di taxi, ya cu por bien ta algun taxista benta nan wega afo djis pa haya un “good tiñation” por nada!
Shonan, diasabra awor, 2 di mei, Dia de la Recuperacion, cuminsando pa 8’or di anochi, nada menos cu Taxi Boys DT lo enfrenta SER Blanco DT. Manera ta di custumber, entrada lo ta completamente gratis y durante halftime e pasapalonan lo skeiro rond totalmente por nada! Pueblo en general ta bon bini, yega!