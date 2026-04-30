[VIDEO] Auto para a pega na candela cu dama recien regresa di atencion medico na Colombia

Diahuebs atardi laat a drenta informe di cu tin un auto na candela na Sero Patrishi, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e bomberonan a haya e auto completamente na candela cu un dama cu recientemente a regresa for di Colombia pa atencion medico y a sali for di e auto mas tempran. Segun a compronde cu e auto a haya flat tire y a para esaki banda di caminda y e chauffeur a bay busca un taira pa e auto y mientrastanto e auto a pega na candela e dama a logra sali di biaha. Bomberonan a logra paga e candela maske cu e auto a kima completo. Bomberonan a pidi un ambulans pa bin controla e dama. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama.