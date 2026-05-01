[VIDEO] Na Shaba polis a logra detene chauffeur burachi cu a dal 2 auto y a purba huy

Diabierna madruga a drenta informe di un accidente na Shaba unda un auto a pasa dal un auto y despues dal otro auto y a purba huy, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Toyota Yaris a bay na su man robes dal den banda di un Jeep contrario y despues dal un Suzuki Swift. Despues di e dos impactonan aki e chauffeur di e Yaris a purba bandona e sitio pero no a yega leu. Polis a test e chauffeur y a keda comproba cu e ta bao influencia y polis a detene y hibe warda. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.