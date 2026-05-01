[VIDEO] Bomberonan a sali den madruga pa un cas cu a pega na candela na Sanicolas

Diabierna madruga a drenta informe di un cas na candela na First Stick Hillweg, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un cuarto patras di e cas unda un hende ta biba pero e persona tabata huma y esaki a causa e candela cu a crece rapidamente y a logra saca e persona for di e camber. Na yegada di bombero mesora a inicia cu un combate fuerte pa asina limita e candela den e camber. Bomberonan a logra domina e candela y a laga daño na e camber so.