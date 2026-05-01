Reflexion Diabierna 1 Mei 2026.

Awe ta 1 Mei, dia popular den boca di pueblo conoci como dia di obrero.
Nos ta cuminsa gradici nos bon Dios pa tin rosea, pa por mira otro bunita dia.
Nos kier felicita nos obreronan riba nan dia.
Sin obrero no tin pais.
Net esey ta e parti tristo cu nos mester observa.
Si nos analisa cuanto e trahado a bai atrás ultimo temponan, lógico cu nan tambe lo baha nan producion.
Den poder financiero, nos placa a keda hopi atrás, ta hopi di nos grandinan ta keha di e poco cu ta hanja ora di hasi compras, compara cu manera di tempo di Comisario, o después tambe Coruba.
Awoki e poder financiero a bai hopi atrás.
Wak un servicio Medico General, ta ta atrás so ta bai, mirando cu poco poco ta kita so ta keda kita cierto remedi cu según nan a bira mucho caro cu nan no por page mas pa e paciente.
Te awe ta atrás so nos ta keda bai.
Nos careteranan, ta tristo tende di e resultado cu DOW a hasi, cu tin dos caretera cu ta den bon condicion, y lastimamente tin 350 km di caretera afgekeurd pa nan mal estado.
Turismo no a bai atrás, pero si nos por a skucha e pareha turista cu a trese nan preocupacion padilanti, anto nos mester para keto un rato.
E calidad di nos pais ta deplorable, careteranan, servicionan caro, un pais sobrepopula, cu no tin espacio pa jui di tera hanja pida tereno pa traha un hogar.
Mi ta tende turista ta cuestionan unda tur nan placa cu nan ta trese nos pais ta bai anto ??
Mester bin un debate nacional riba kiko nos kier pa nos pais.