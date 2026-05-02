[VIDEO] Auto recien cumpra sin papelnan regla ainda envolvi den un accidente cu hopi daño y hende herida

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida den Bernhardstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Nissan Cube recien cumpra sin papelnan regla a perde control y a bay dal dilanti di un Hyundai Accent staciona y a pusha esaki bay push’e riba un palo di lus. Den e Cube tabata tin 4 persona di cual 2 dama a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan y a transporta 1 so pa hospital.