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[VIDEO] Auto recien cumpra sin papelnan regla ainda envolvi den un accidente cu hopi daño y hende herida

03:48  May 2, 2026  Leave a comment

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida den Bernhardstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Nissan Cube recien cumpra sin papelnan regla a perde control y a bay dal dilanti di un Hyundai Accent staciona y a pusha esaki bay push’e riba un palo di lus. Den e Cube tabata tin 4 persona di cual 2 dama a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan y a transporta 1 so pa hospital.

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