Ambulans a bay pa un mucha di un aña cu a choca cu algo

09:59  May 2, 2026

Diasabra mainta a drenta informe di cu un mucha a choca cu algo y famia ta batiendo su lomba, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha y a transporte pa Centro Medico.

