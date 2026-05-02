Laga tur loke ta sperami ta bunita.
Laga tur locual cu mi encontra na caminda ta bunita.
Laga tur locual cu mi a laga atrás keda bunita.
Laga esakinan termina den tur buniteza.
Cado Wever.
Cu dolor na nos curason, nos ta participa fayecimento di nos ser stima:
Albert Mario Reginald Laclé
☀️15-01-1953 ✝️26-04-2026
Na nomber di su:
Esposa: Luz Elena Laclé-Campuzano
Yiunan:
✝️ David Laclé
Natalia Laclé y Quintin Abath
David Andres Laclé y Maria Popielawska
Nieto stima: Kean Abath
Rumannan:
✝️ Roland y ✝️ Jeanette Laclé y famia
Oscar y ✝️ Maria Laclé y famia
✝️ Judith Laclé
✝️ Gladys y Antonio Tromp y famia
Ethel y + Roberto “Robby” Lejuez y famia
✝️ Eliette Laclé
✝️ Frederich “Fechi” Laclé
Rudolf “Capi” Laclé y famia
✝️ John “Johnny” y Glenda Laclé-Maduro
Mevris y Ruben Herrera-Laclé
Richard y Anna Marila Laclé-Geerman
Swanan y Cuña:
Eduardo Campuzano y famia
Maria Cecilia Laclé y famia
Alvaro Campuzano y famia
Daniel Campuzano y famia
Manera ruman: Elaine Duran
Omo y Tanta:
Sr. Vdo. Victor “Toko” Winklaar y famia
Sra. Vda. Fabia Romero Solognier y famia
Tur sobrino y sobrinanan, primo y primanan, bisiñanan, conocirnan y amigonan taxista.
Demas famia Laclé, Campuzano, Abath, Popielawska, Cortina, Grajales, Sierra, Romero, De Cuba, Duran, Tromp, Lejuez, Maduro, Herrera, Geerman, Pietersz, Nisbet, Garrido, Briesen, Justina, Desantis, Solognier, Winklaar, Castellanos, Kelly, Kock, Heronimo, Falconi, Croes, Farro, Jansen, Figaroa, Loefstop, Britten, Colmenarez, Nugteren, Sch𝜙yen, Koolman.
Demas famia na Hulanda, Norwegen, Corsow, Colombia Venezuela.
Famia ta invita pa acto di despedida y entierro cu lo tuma lugar diaranson 6 mei di 9ór di mainta pa 11ór na Aurora Funeral Home y después pa Santana Catholico na Playa.
Si den nos inmenso tristeza nos por a lubida un of otro familiar of conocir, nos disculpa.
Na lugar di flor of krans un donacion pa Koningin Wilhelmina Fonds Aruba lo ta altamente aprecia.
Ta lamenta cu nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.