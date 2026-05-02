Cuerpo Policial Ta Informa—

UNIT NARCOTICA CU 3 DETENCION: A CONFISCA ARMA DI CANDELA Y CANTIDAD GRANDI DI DROGA

Diabuebs 30 di april 2026, Unit Narcotica a haci un entrada hudicial na un cas situa na Seroe Biento.

Na e cas menciona, a detene un total di tres hende homber. Dos di nan ta naci na Aruba y uno na Colombia.

Durante e entrada hudicial a bin topa cu un cantidad considerabel di droga, consistiendo di:

* Marihuana

* Cocaina

* XTC

* Tusi

Alabes, Unit Narcotica a confisca un arma di candela y un suma grandi di placa na efectivo.

Unit Narcotica ta sigui traha incansablemente pa combati benta di droga y pa mantene un Aruba sigur.

Cuerpo Policial Aruba ta recorda comunidad cu si bo sa algo of a presencia algo sospechoso yama e tiplijn di polis na 11141. Bo anonimidad ta keda garantisa.