Nan a bin haya homber di 59 aña morto abao benta den su cas despues di 2 dia!

Diasabra merdia a drenta informe di cu a bin haya un persona sin bida na su cas na Pos Chikito Complex, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya e homber benta abao na suela sin duna señal di bida y como e homber tin 59 aña a pensa cu lo por ta un caso criminal y a pidi tanto e departamento technico forensyco como tambe recherche pa bin wak si aki lo por tin un caso di crimen envolvi. Na yegada di e ambulans a pidi pa un dokter presenta. Na yegada di e dokter Mungra a bin constata e morto natural di K.L. di 59 aña di edad kende ta benta eynan pa 2 dia caba. Na famia di e fayecido ta bay nos mas sincero palabranan di condolencia.