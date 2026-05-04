Reflexion 4 Mei 2026.

Un felis comienso di siman cu bendicion na monton.
Nos lo madruga cu un gana enorme paso nos sa cu nos bon Dios ta cu nos tur ora.
Hesus a bisa: den cas di mi Tata tin hopi luga, y Ela priminti di hiba nos serca Dios.
Henter e proceso aki nos ta pasa aden, ta momento cu nos ta
nase, te cu e dia cu nos lo ser jama pa presenta dilanti nos bon Dios.
Tata ta sinja nos y bisa cu loque e tin pabo ningun hende por kite of strobe.
Pasobra esaki ta trabou di nos bon Dios.
Hopi ta jora cu loke nan tin, y kier mas y mas ainda.
Nos mester sinja biba cu loke nos tin.
Hopi biaha nos tin mas hopi cu nos mes ta kere.
E mal noticia ta cu tempo ta bula.
Pero e dushi noticia cu ta cu ta nos mes ta e piloto.
Ora tempo ta bula lihe ta paso nos ta bon bezig.