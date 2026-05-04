Durante gym un mucha di 13 aña a cay y awor ta keha di dolor na su heup y no por lanta

14:04  May 4, 2026

Dialuna merdia a drenta informe di cu un mucha a cay durante les di gymnastic na E.P.B. na Hato, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha cu tabata keha di hopi dolor y a transporte pa hospital.

