Un encuentro importante pa trata inclusividad den deporte na tur nivel Nicole Hoevertsz a participa como panelista na e “Women in Para Sports Americas Aruba Summit”

Durante e fin di siman cu a pasa e organisacion di deporte Paralimpico na Aruba, “Aruba Paralympic Committee” (APC)conhunto cu “Americas Paralympic Committee” a organisa e di 4 edicion di e “Women in Para Sports Americas Aruba Summit”. E congreso aki ta trece un gran cantidad di pais hunto, unda mas di 50 hende muhe di e region Panamericano a bin hunto pa asina combersa riba diferente tema di importancia pa inclusividad den deporte. Durante e congreso aki di 3 dia, diferente topico a wordo discuti a traves di un panel di expertonan, unda cu Secretaria General di Comite Olimpico Arubano (COA) Nicole Hoevertsz a participa. Nicole a participa den e panel di “Leading Global Change: Advancing Women in Sports Across Systems”.

Nicole ta un lider mundial den deporte y miembro di Comite Olimpico Internacional (IOC), ademas di ta miembro di e comision ehecutivo di PanAm Sports. Actualmente e ta presidi e Comision di Coordinacion pa e Weganan Olimpico y Paralimpico di Los Angeles 2028. Como un defensor fuerte di igualdad di genero y inclusion, e ta traha pa avansa liderazgo di hende muhe y expande oportunidadnan pa comunidadnan subrepresenta. Siendo un hende muhe for di un isla chikito den Caribe ku ta influencia desicionnan global, e ta refleha e importancia creciente di bosnan diverso pa forma e futuro di deporte.

Hunto cu demas panelista nan manera Minister di Deporte Gerlien Croes y Presidente di APC Shardea Croes, a combersa cu demas invitadonan internacional riba e tema importante di lidera cambio na nivel mundial, unda por a mira hopi punto en comun y e deseo general di kier mira un cambio pa cu inclusividad den deporte, no solamente na nivel di atleta, si no tambe na nivel di entrenador y di liderazgo. A reconce cu e ta un proceso cu ta den un rumbo positivo, pues mester sigui desaroya locual ta sosode y empodera mas di nos comunidad pa asina por trece e cambionan desea pa asina tur hende tin un oportunidad igual dentro di e mundo di deporte.

Ta gradici e organisacion di e congreso aki, como a mustra di tin hopi balor agrega y lo sigur sirbi como un vehiculo pa sigui empodera y crea lidernan den nos comunidad cu lo lucha pa deporte igual pa tur.