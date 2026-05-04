Hospital y Ambulance ta train hunto pa brindamiho cuido Cooperacion ta crucial durante di cuido agudo

Recientemente nurse y dokternan di e departamento di emergencia di Horacio Oduber Hospital (HOH) y di Instituto Medico San Nicolas (ImSan) hunto cu paramediconan di ambulance a participa n’un training specialmente traha pa fortifica e cooperacion y comunicacion na momento agudo di atende pashent. E training tabata un oportunidad pa ambos siñafor di otro y a ser organisa pa HOH Academy den cuadro di nanestudio specialisa pa bira enfermera na departamento di emergencia.
Anna Posner, Clinical Teacher na HOH Academy, a conta cu a trece e Training Ketensimulatie Acute Zorg mirando e importancia di un comunicacion completo y efectivo di un team trahando bou presion ora pashent yega emergencia cu ambulance. HOH Academy a acerca dos docente di e compania‘Strijven’ di Hulanda cu a yega di tin experencia caba pa train paramediconan di ambulance na Aruba. A coordina e training hunto pa asina recrea diferente scenario (simulacion) cu por pasariba caya y unda cu paramediconan di ambulance ta hiba pashentHospital. Ya caba na caminda pa Hospital personal di Ambulance ta comunica cu departamento di Emergencia te oracu nan yega y pashent ta wordo tuma over pa nursenan didepartamento di emergencia pa sigui tratamento mas avansa. E simulacionnan a haya hopi bon feedback y a trece comprensionpa otro, unda cu participantenan a comparti feedback y bin cu ideanan pa mehoracion.
Liberato Hoek, Operations Manager di Ambulance Zorg naImSan a splica cu for di prome cu nan yega hospital nan ta comunica cu e departamento di emergencia pa medio di un metodo special cu yama SBAR. E mesun metodo aki ta ser uzatambe na HOH y ta inclui tur informacion medico necesario di e pashent pa asina tur profesionalnan medico ta riba mesun liña pa asina sigui brinda cuido.
Aunke e profesionalnan di HOH y ImSan tur dia ta atende cu pashent, semper tin espacio pa mehora y practica poco mas. “Cada pashent ta un scenario riba su mes”, asina Hoek a indica. Cada pashent ta rekeri suministra diferente informacion na e departamento cu lo tum’e over. Esaki tabata e prome biaha cu aorganisa e training aki y ta spera cu den futuro por sigui agrega e training aki den forma structural pa cada bes diferente grupo porsiña di otro y asina mehora e servicio di cuido pa noscomunidad.
Educacion ta trece desaroyo continuo pa eleva calidad di cuidona Aruba y e training aki sigur a demostra esaki. E training a trece confiansa mutuo locual ta mehora e colaboracion den practica dunando e miho cuido posibel na pashent, na e momento corecto, door di un team cu tin bon comprension cu otro.