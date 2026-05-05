Reflexion Diamars 5 Mei 2026.

Hopi contento y cu hopi enthousiasmo nos ta lanta mainta y gradici nos bon Dios pa por ta den esunnan cu ta permiti weita otro dia.
Ta e motibo ci Dios ta nos fuente di speransa nos ta kinan.
Nos mester duna Gloria na nos Señor.
Nos mester tin amor y fieldad pa nos Señor.
Poder di Spirito Santo ta jena nos cu speransa.
Kende nos ta, kiko ta nos debernan y nos placernan ?
Nos Fe ta algo super poderoso.
Nos ta confronta un siman hopi positivo y cu gran siguransa.
Corda semper cu speransa ta hopi mas fuerte cu miedo.
Biba un bida segun mandamentonan di Señor, ta nos deber y nos caminda pa felicidad.
Pa motibo di nos Fe nos lo ta jena cu goso y pas.
Cada persona cu ta biba felis y den harmonia cu nan famia y ser kerinan ta un palanka den nan pais.