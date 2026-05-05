Diamars mainta a drenta informe di un caso di maltrato banda di Banco di Caribe, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Polis a bin compronde cu ta 3 persona cu e no conose a maltrate e tabata tin poco dolor na su ribchi y pia. Polis a dun’e un lift pa Panamastraat cerca un amigo. Den oranan di mainta a bolbe drenta e informe cu e victima ta kehando di dolor na e adres aki y a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya nan a tuma e informacion y a laga e victima pa ambulans. Como cu tabata tin otro casonan cu tabata mester atencion cu urgencia na 3 ocasion a desvia e ambulans for di eynan finalmente despues di mas di un ora a logra haya un ambulans disponibel pa bay atende y hib’e hospital.
3 Persona a agredi un otro persona banda di Banco di Caribe
