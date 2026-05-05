Departamento di Labor y Investigacion hunto cu Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia ta introduci proyecto piloto ‘Tienda Legal Laboral’: Un iniciativa innovativo pa conseho laboral den bario.

ORANJESTAD, Aruba – Dialuna 4 di mei 2026, Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) a habri oficialmente e portanan di ‘Tienda Legal Laboral’ (TLL) na MFA Savaneta. E proyecto piloto innovativo aki ta marca un transformacion importante di loke ta e seccion di Conflicto y Retiro. Cu apertura di un localidad nobo den MFA Savaneta, DAO ta trece conseho laboral yinformacion preventivo literalmente mas cerca di e ciudadano.
For di conflicto pa prevencion
Lansamento di Tienda Legal Laboral ta mas cu simplemente un cambio di nomber; e ta representa un manera nobo di trahay di ta proactivo. Caminda antes e enfoke tabata riba soluciona conflictonan laboral cu a surgi caba, TLL ta fungi awo tambe como un centro di informacion central enfoca riba prevencion. Door di informa trahado y dunado di trabou den un fase trempan tocante nan derechonan y debernan, TLL ta aspira na un mercado laboral mas sano y transparente na Aruba.
Accesibel y den bario
Un punto clave di e proyecto piloto aki ta e accesibilidad. Cu Tienda Legal Laboral nos ta baha e drempel pa consehosignificativamente, door di ta presente den bario, cuminsandocu MFA Savaneta. MFA Savaneta ta e prome localidad cu tahabri su portanan, y pronto lo sigui cu otro MFAnan riba e isla pa asina por ofrece e servicio aki na mas luga pa brinda apoyo den un ambiente neutral y di confiansa. Tienda Legal Laboral ta aspira pa brinda servicio basa riba cinco pilar: Husto, Profesional, Servicial, Uniforme y Accesibel. Sea ta trata di pregunta tocante pago di salario, control riba relacion di trabou, contrato laboral of mediacion den conflicto laboral; Tienda Legal Laboral t’ey tanto pa e trahado como pa e dunado di trabou.
Pa mantene e drempel mas abou posibel, TLL lo funciona a base di ‘intake’. Nos lo purba atende ciudadanonan mesorasegun disponibilidad. Si esaki no ta posibel, nos ta yuda trahaun cita pa un otro momento.
Cuminsando dialuna 4 di mei, e siguiente orarionan di apertura pa intake lo ta vigente:
Localidad y contacto
E proyecto piloto ta drenta na vigor oficialmente na MFA Savaneta (Savaneta 121-F). Pa ciudadanonan cu ta prefera di haya informacion via telefon of e-mail prome, TLL ta disponibel temporalmente via:
Departamento di Labor y Investigacion ta invita e comunidadcompleto pa bin cera conoci cu e forma nobo di servicio aki. Hunto nos ta traha riba husticia na pia di trabou, eynan mes den bo bario.