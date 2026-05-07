Reflexion Diahuebs 7 Mei 2026.

Awe ta otro bunita dia, cu tambe ta duna nos hopi speransa, como ta un dia cu casi ta anuncia e fin di siman na porta.
Pesey nos ta gradici nos bon Dios pa e bunita día cu nos a cuminsa y pa nos por cumpli cu nos debernan y logra tur nos deseonan.
Prome cu mi sali cada mainta, mi por bisa : mi ta eligible pa nos Dios.
Mi ta protegi pa nos bon Dios.
Mi ta hanja sosten hopi importante di nos bon Dios.
Mi ta bendiciona pa nos bon Dios.
Si nos ta acepta y bai di acuerdo ce esakinan, anto confirme cu un Amen, cu mester ta nos testimonio di nos Fe.
Pa tin Dios den nos bida, ta asina necesario como pa por hala rosea tur dia.
Laga nos bisa awo !!
Nos ta bai hopi mas miho cu nunca!
Fisikamente.
Spiritualmente.
Mentalmente.
Financieramente.
Mi ta confirma esaki awo !!
Nos ta resa pa bendicion di Dios por drenta nos cas y jena nos cas cu felicidad, bendicion y salud.
Tambe cu hopi amor.
Hesus ta un mata grandi cu ta cargá cu fruta, y esun cu keda pega duro cu ne lo por carga fruta tambe.
Asina nos por hiba Señor su palabranan pa otronan cu no por jega.
Semper como bon ciudadano cu ta stima su prohimo lo trata nan cu hopi amor, pasenshi y bondad.
Esaki ta e cuminda pa felicidad y lo duna nos bida largo tambe.