Joey Francisco a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

Riba diaranson 22 di april 2026, Joey a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management for di e Facultad di Arte y Ciencia. Joey a defende su tesis ‘Building the Bridge Between Anti-Doping Perception and Action’ dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di Nurianne Arias, MSc, Niels Wiskerke, MA y Marushka Sarah Lee-Tromp, MSc. Ademas tabata presente manager di e programa OGM, Ahmet Talan, MSc, famia di Joey Francisco, docente di Universidad di Aruba y colega di estudio tambe tawata presente.

Joey Francisco a investiga e efectividad di Aruba su iniciativanan di anti-doping bou di educacion, cumplimento di regla y participation den investigacion segun e percepcion di atleta, personal di sosten pa atleta (ASP) y representante di organisacion deportivo.

Un di e recomendacionnan ta pa introduci educacion tocante anti-doping mas trempan pa e atletanan y adapta esaki a base di cada e nececidadnan di cada grupo di atleta. Otro recomendacion ta pa colabora mas cu Universidad di Aruba y otro instancianan educativo pa desaroya e capacidad di invesigacion pa cu anti-doping.

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Joey como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.