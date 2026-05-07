Iberostar Hotels & Resorts Ta Reforsa Su Compromiso cu Medio Ambiente pa Temporada di Turtuga Marino

Eagle Beach, Aruba – 6 di mei, 2026 – Iberostar Hotels & Resorts ta sigi reforsa su compromiso cu e proteccion di medio ambiente pa medio di iniciativanan enfoca riba e ecosistemanan di costa na Eagle Beach, cu un enfoke special riba conservacion di turtuga marino.
Como parti di e esfuersonan aki, miembronan di e ekipo di Iberostar a participa recientemente den un sesion di entrenamento specialisa, coordina pa TurtugAruba, tocante concientisacion y conservacion di turtuga marino. Iberostar ta agradecido pa e conocemento valioso comparti, locual ta prepara e personal pa informa y guia huespednan mihor riba con pa observa y proteha turtuganan marino di un manera responsabel durante nan bishita na e isla, y tambe kico ta e pasonan necesario pa tuma ora ta topa cu un turtuga.
E entrenamento aki ta duna e personal e conocemento pa guia huespednan tocante e diferente especienan manera e Driekiel (Leatherback), Karet (Hawksbill), e Turtuga Blanco (Green sea turtle), y e Cahuet (Loggerhead). Tambe e entrenamento ta reforsa e importancia di apoya e proceso di broei di turtuga pa medio di practicanan manera e kitamento di stoel y material di beach tur anochi y e uzo di luz cu ta amigabel pa naturalesa, uzo di luz abou, y mantene esakinan tapa.
Cu e temporada di broei di turtuga marino den porta, Iberostar ta brinda sosten na e importancia di comporta di un manera responsabel riba e beachnan di Aruba. Parkeer of core auto riba santo, mescos cu para den areanan di neishi, por tin un impacto serio riba e habitatnan fragil aki y por stroba e actividad di broei. Ta urgi tur huesped y bishitante di e beach pa keda atento, evita di core auto riba beach, y respeta e medio ambiente natural durante e periodo critico aki.
Turtuganan marino ta un parti vital di e ecosistema marino di Aruba. Especienan manera e Driekiel, cu ta broei riba e costanan di e isla, por crece te cu 2 meter di largo y pisa te cu un tonelada. E temporada di broei ta core di maart pa september, cu e hatchlings (turtuga baby) saliendo for di neishi entre mei y november. Considerando cu solamente 1 di cada 1,000 hatchlings ta yega edad adulto, proteccion di e especienan aki ta esencial.
Ta pidi bishitantenan pa mantene un distancia safe, evita luznan fuerte, keda trankil, y nunca interferi cu e turtuganan ora nan ta broei of cu nan habitat. Iberostar ta enfatisa tambe na su personal y huespednan e importancia di respeta e barricadanan y areanan di neishi marca, cualnan ta esencial pa proteha tanto e turtuganan como nan webonan.
Iberostar Hotels & Resorts tin un compromiso di hopi tempo cu turisno responsabel, formando parti di un grupo cu mas di 70 aña di experiencia den e sector di biahe y un enfoke fuerte riba cuido ambiental. Desde e lansamento di e movemento Iberostar Wave of Change na 2017, e compania a traha activamente pa proteha ecosistemanan costal y biodiversidad marino pa medio di iniciativanan basa riba ciencia y aliansanan local. Esaki ta inclui apoyo na programanan dedica na conservacion di turtuga marino, manera e aliansa di hopi aña entre Iberostar y Projeto TAMAR na Brazil, cu lo celebra su di 20 aniversario na 2026.
Pa medio di e esfuersonan aki, Iberostar ta contribui na e proteccion di e habitatnan di broei y ta lanta concientisacion riba e importancia di preserva bida marino. E compromiso a largo plaso aki ta refleha e vision amplio di e compania pa crea un impacto positivo riba e salud di oceano y inspira tanto huespednan como comunidadnan pa bira guardiannan activo di naturalesa.
Iberostar Hotels & Resorts ta e division hotelero y e negoshi principal di Iberostar Group, un multinacional Spaño cu ta 100% propiedad di famia cu 70 aña di experiencia den sector turistico, cu origen empresarial cu ta bay te 1877. Su portfolio ta inclui 33,500 camber den 100 hotel di cuater y cinco strea den 14 pais, dedica na ofrece un calidad excepcional y un servicio sincero. Na mesun momento, e ta mantene un modelo di turismo responsabel cu tin como prioridad e bienestar di tanto hende como naturalesa.
Cu 2.5 miyon bishitante pa aña y un presencia privilegia den prome liña di lama, e marca Iberostar Beachfront Resorts ta ofrece tres segmento distinto pa cumpli cu e deseonan di vakantie di tur biahero. Iberostar Waves ta ofrece experencianan yen di diversion, perfecto pa famia y pareha cu ta stima lama. Iberostar Selection ta brinda estadianan premium, espacioso y relahante cu un servicio excepcional. Por ultimo, JOIA by Iberostar ta un coleccion di resortnan di lujo den localidadnan exclusivo, distingui pa un servicio altamente personalisa y sofistica.