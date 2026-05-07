La Leyenda Island Series 2026 ta trece un evento internacional di ciclismo na Aruba

Riba diaranson 6 di mei, a firma e contract oficial entre La Leyenda Island Series y Aruba Tourism Authority (A.T.A.), marcando un paso importante den e preparacion y ehecucion di e prome edicion di La Leyenda Island Series Aruba. Entre e representantenan presente tabata Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority, hunto cu demas representantenan di A.T.A., Brian Patrick Murphy‑O’Neill di La Leyenda Island Series y Jeanuar de Palm di The Caribbean Trail Legends Foundation y demas representantenan.

E evento lo tuma luga di 9 te cu 11 di october 2026, marcando e debut di e evento internacional di ciclismo aki na Aruba. E evento di tres dia ta parti di e serie global di ‘La Leyenda Island’ y ta wordo organisa den colaboracion cu A.T.A., reforsando Aruba como un destinacion cu ta enfoca riba turismo di bienestar y deportivo di calidad y balor duradero pa e comunidad.

E prome edicion lo consisti di un formato multi‑etapa, diseña pa resalta e paisahe varia di Aruba, incluyendo zona di costa, e interior di e isla y ruta cu tereno mixto. E evento ta integra e red di camindanan, esta trails di mountain bike, cu recientemente a wordo desaroya y mehora na Aruba cu inversion di A.T.A. Di e manera aki, e infrastructura local ta wordo poni den centro di e experencia di e evento, mientras cu ta promove uzo responsabel y conservacion di e trails a largo plazo.

E enfoke di e evento ta riba turismo di bienestar, cu ta combina actividad fisico, salud y conexion cu naturalesa, den linea cu interes creciente di bishitantenan cu ta busca experencianan deportivo y activo durante nan estadia. Principionan di sostenibilidad ta incorpora den henter e evento, cu enfasis riba operacionnan cu poco impacto y cuido di medio ambiente.

Ademas, La Leyenda Island Series Aruba 2026 ta posiciona Aruba pa atrae bishitantenan internacional cu interes den experencianan deportivo di varios dia, mientras cu ta stimula estadia mas largo y un conexion mas amplio cu e destinacion.

Mester menciona cu participacion di comunidad ta un elemento central di e evento. Organisacion y ehecucion ta wordo apoya door di e Caribbean Trail Legends Foundation Aruba, den colaboracion cu clubnan di ciclismo local, partnernan local y boluntarionan. E enfoke colaborativo aki ta garantisa participacion local y un sentido di responsabilidad comparti, mientras cu ta fortalece cultura di ciclismo y infrastructura deportivo na Aruba.

“Cu La Leyenda Island Series Aruba 2026, nos ta sigui fortifica Aruba como un destinacion cu ta pone bienestar, deporte y sostenibilidad den centro di su oferta turistico. E evento no solamente ta atrae bishitantenan internacional, pero tambe ta crea balor pa nos comunidad, door di colaboracion local, uzo responsabel di infrastructura y un enfoke cu ta genera beneficio duradero pa Aruba,” segun Ronella Croes, CEO di A.T.A.

“La Leyenda Island Series Aruba ta mas cu un carera. Cu e apoyo firme di Aruba Tourism Authority, e evento aki ta e realisacion di un soño comparti y ta parti di nos meta pa sigui explora ubicacionnan nobo y conkista horizontenan nobo,” a bisa Brian Patrick Murphy‑O’Neill, Fundador di La Leyenda Race. “Nos ta cultiva un famia y comunidad global, creciendo di un manera unico, basa riba e balornan fundamental di mountain bike, pais pa pais. Aruba ta ofrece un tereno excepcional, un cultura di ciclismo fuerte y un caluroso bon bini, haciendo e isla e cas perfecto pa nos proximo edicion di La Leyenda Island Series. Manera nos a bisa for di cuminsamento, nunca nos a kier bira e carera di mas grandi di mundo, sino simplemente e mas stima.”

E registracion pa e evento lo habri oficialmente diabierna, 8 di mei 2026. Pa registracion y mas informacion, por bishita www.leyendaseries.com/aruba.