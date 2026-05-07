[VIDEO] Polis a detene motociclista menor di edad sin rijbewijs levemente herida na Sabana Grandi

Diahuebs merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na Sabana Grandi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un auto di Elmar a bay baha caminda na man drechi net ora cu un hoben menor di edad sin rijbewijs riba brommer a bay pasa e auto y tambe na su man drechi y e auto no a dal e mand’e bay dal un van para banda di caminda y bent’e abao. Debi na e impacto y caida e motociclista a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes. Como cu e hoben no tin rijbewijs polis a detene.