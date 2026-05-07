Aruba Airport Authority N.V. ta publica Relato Anual 2025: Shifting Gears and Accelerating Our Path Forward [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]    

Oranjestad – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta orguyoso pa anuncia e publicacion di su Relato Anual pa aña 2025, resaltando un aña defini pa transicion cu proposito, ehecucion disciplina y progreso acelera pa metanan strategico a largo plaso.

Bou di e nomber “Shifting Gears – Accelerating Our Path Forward” e rapport di aña 2025 ta refleha e compromiso continuo di AAA cu excelencia operacional, sostenibilidad y pa fortalece su rol como e impulsor clave di economia y conectividad di Aruba.

Na aña 2025, AAA a atende cu un periodo di transicion di liderazgo, manteniendo un desempeño operativo solido y impulsando un desaroyo fundamental di infrastructura. E organisacion a mantene enfoca riba su vision a largo plaso pa bira un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y cla pa futuro den e region di Latino America y Caribe.

E rapport ta delinea progreso den e prioridadnan strategico di AAA, incluyendo desaroyo organisatorio, calidad di servicio, innovacion y sostenibilidad. Mientras cu e aumento den demanda di pasahero y presionnan continuo di infraestructura a presenta retonan operacional, e apertura di Gateway 2030 Fase 1A a aporta na mehoracionnan den fluho di pasahero, particularmente p’e biaheronan cu ta bayendo Merca, mientras cu AAA ta sigui fortalece su basenan regulatorio y operacional.

E puntonan clave di aña 2025 ta inclui:

Mas cu 3.4 miyon pasahero a biaha for di Aeropuerto AUA, resaltando e alcance di su operacionnan y e calidad di su servicionan.

Finalisacion exitoso y lansamento operacional di Gateway 2030 Fase 1A, incluyendo un sala nobo di check-in y sistema avansa di maneho di maleta.

Aceleracion di Gateway 2030 Fase 1B y preparacion pa Fase 2, locual ta contribui na expansion y modernisacion di capacidad a largo plaso.

Satisfaccion di e pasahero a mantene fuerte, cu puntuacionnan alcansando 4.12 y nivel di satisfaccion di 3.99 (riba un escala di 5 punto).

Crecemento continuo den conectividad aereo y asociacion di companianan di aviacion, reenforsando e posicion di Aruba como un porta regional clave.

Retonan clave cu a atende na aña 2025 ta:

Maneho di aumento di volumen di pasahero memey di limitacionnan den infrastructura.

Respalda transicion di liderazgo y fortalece e structuranan di liderazgo.

Atende cu e rekisitonan di certificacion “aerodrome”, resultando den certificacion di 1 aña mientras ta haci algun ahustacion.

Ademas AAA a tuma pasonan significativo pa sostenibilidad, incluyendo e introduccion di un Environmental Management System (EMS) y progreso continuo bou di e standardnan internacional, reenforsando su compromiso cu operacionnan responsabel di aeropuerto y proteccion di nos medio ambiente.

James Fazio, CEO Interino di AAA, a menciona den e Relato Anual 2025: “Aña 2025 tabata un aña di transicion y impulso. A pesar di cambionan di liderazgo y demandanan operacional creciente, nos a mantene nos mes enfoca riba logra progreso. Nos logronan ta refleha e dedicacion di nos team y partnernan y ta posiciona AAA strategicamente pa futuro mientras cu nos ta acelera Gateway 2030 y ta fortalece nos resiliencia operacional y financiero.”

Iniciando januari 2026, AAA a yama bonbini na su CEO nobo; Jonny Andersen, demostrando un fase nobo di stabilidad di liderazgo y claridad strategico pa e organisacion.

Ademas di e Relato Anual, AAA ta sigui avansa su iniciativanan di Environmental, Social, and Governance (ESG) y Corporate Social Responsibility (CSR), aportando na desaroyo sostenibel y compromiso cu e comunidad di Aruba.

AAA ta invita tur stakeholder, partner y comunidad en general pa mira e Relato Anual 2025 cu ta disponibel na: https://www.airportaruba.com/annual-reports

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.4 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 30 ciudad y mas di 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 74% ta di Merca y Canada, 18% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 07 di Mei, 2026

Aruba Airport Authority Releases Annual Report 2025: Shifting Gears and Accelerating Our Path Forward

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) is proud to announce the release of its Annual Report for the year 2025, highlighting a year defined by purposeful transition, disciplined execution, and accelerated progress toward long-term strategic goals.

Under the theme “Shifting Gears – Accelerating Our Path Forward” the 2025 report reflects AAA’s continued commitment to operational excellence, sustainability, and strengthening its role as a key driver of Aruba’s economy and connectivity.

In 2025, AAA navigated a period of leadership transition while maintaining strong operational performance and advancing critical infrastructure developments. The organization remained focused on its long-term vision of becoming one of the most sustainable, safe, and future-ready airports in the Latin America and Caribbean region.

The report outlines progress across AAA’s strategic priorities, including organizational development, quality of service, innovation, and sustainability. While increasing passenger demand and ongoing infrastructure pressures presented operational challenges, the opening of Gateway 2030 Phase 1A contributed to improvements in passenger flow—particularly for U.S.-bound travelers—while AAA continued strengthening its regulatory and operational foundations.

Key highlights of 2025 include:

Over 3.4 million passengers traveled through AUA Airport, highlighting the scale of its operations and service delivery.

Successful completion and operational launch of Gateway 2030 Phase 1A, including a new check-in hall and advanced baggage handling system.

Acceleration of Gateway 2030 Phase 1B and preparation for Phase 2, supporting long-term capacity expansion and modernization.

Passenger satisfaction remained strong, with scores reaching 4.12 and experience ratings of 3.99 on a 5-point scale.

Continued growth in air connectivity and airline partnerships, reinforcing Aruba’s position as a key regional gateway.

Key challenges addressed in 2025 included:

Managing increasing passenger volumes amid infrastructure constraints

Navigating leadership transition and strengthening governance structures

Addressing aerodrome certification requirements, resulting in a one-year certification while corrective actions are ongoing

AAA also made significant strides in sustainability, including the introduction of a new Environmental Management System (EMS) and continued progress under international sustainability frameworks, reinforcing its commitment to responsible airport operations and environmental stewardship.

As stated by the Interim CEO of AAA, James Fazio, in the annual report 2025:

“2025 was a year of transition and momentum. Despite leadership changes and increasing operational demands, we remained focused on delivering progress. Our achievements reflect the dedication of our team and partners, and position AAA strongly for the future as we accelerate Gateway 2030 and strengthen our operational and financial resilience.”

As of January 2026, AAA welcomed its new CEO – Jonny Andersen, marking a new phase of leadership stability and strategic clarity for the organization.

Alongside the Annual Report, AAA continues to advance its Environmental, Social, and Governance (ESG) and Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives, contributing to sustainable development and community engagement in Aruba.

AAA invites all stakeholders, partners, and the wider community to explore the Annual Report 2025, available now at: https://www.airportaruba.com/annual-reports

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.4 million passengers per year and providing air service to 30 cities and more than 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 74% from the United States & Canada, 18% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: May 7, 2026

La Autoridad Aeroportuaria de Aruba publica su Informe Anual 2025: Cambiando de rumbo y acelerando nuestro camino hacia el futuro

ORANJESTAD – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba (AAA) se enorgullece en anunciar el lanzamiento de su Reporte Anual del año 2025, destacando un año definido por una transición con propósito, una ejecución disciplinada y un progreso acelerado hacia objetivos estratégicos a largo plazo.

Bajo el lema “Cambiando de rumbo: Acelerando nuestro camino hacia el futuro”, el informe de 2025 refleja el compromiso continuo de AAA con la excelencia operativa, la sostenibilidad y el fortalecimiento de su papel como motor clave de la economía y la conectividad de Aruba.

En 2025, AAA afrontó un periodo de transición de liderazgo, manteniendo un sólido desempeño operativo e impulsando el desarrollo de infraestructuras críticas. La organización se mantuvo enfocada en su visión a largo plazo de convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de América Latina y el Caribe.

El informe describe el progreso en las prioridades estratégicas de AAA, incluyendo el desarrollo organizacional, la calidad del servicio, la innovación y la sostenibilidad. Si bien el aumento de la demanda de pasajeros y las constantes presiones sobre la infraestructura presentaron desafíos operativos, la apertura de la Fase 1A de Gateway 2030 contribuyó a mejorar el flujo de pasajeros, especialmente para los viajeros con destino a Estados Unidos, mientras que AAA continuó fortaleciendo sus bases regulatorias y operativas.

Los aspectos más destacados de 2025 incluyen:

Más de 3,4 millones de pasajeros transitaron por el Aeropuerto Internacional de Aruba (AUA), lo que demuestra la magnitud de sus operaciones y la calidad de sus servicios.

Se completó con éxito la Fase 1A del proyecto Gateway 2030, que incluye una nueva sala de Check-Inn y un avanzado sistema de gestión de equipaje.

Se aceleró la Fase 1B del proyecto Gateway 2030 y se preparó la Fase 2, lo que respalda la expansión de la capacidad y la modernización a largo plazo.

La satisfacción de los pasajeros se mantuvo alta, con puntuaciones que alcanzaron los 4,12 puntos y una valoración de la experiencia de 3,99 (en una escala de 5 puntos).

El continuo crecimiento de la conectividad aérea y las alianzas con aerolíneas refuerza la posición de Aruba como puerta de entrada regional clave.

Los principales desafíos abordados en 2025 incluyeron:

Gestionar el creciente volumen de pasajeros en un contexto de limitaciones de infraestructura.

Facilitar la transición de liderazgo y fortalecer las estructuras de gobernanza.

Cumplir con los requisitos de certificación del aeródromo, lo que resultó en una certificación de un año mientras se implementan las acciones correctivas.

AAA también ha logrado avances significativos en materia de sostenibilidad, incluyendo la introducción de un nuevo Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y un progreso continuo en el marco de los marcos internacionales de sostenibilidad, lo que refuerza su compromiso con las operaciones aeroportuarias responsables y la protección del medio ambiente.

Tal como lo afirmó el Director Ejecutivo interino de la AAA, James Fazio, en el informe anual de 2025:

“2025 fue un año de transición e impulso. A pesar de los cambios en el liderazgo y las crecientes exigencias operativas, mantuvimos el enfoque en lograr avances. Nuestros logros reflejan la dedicación de nuestro equipo y socios, y posicionan a AAA sólidamente para el futuro a medida que aceleramos Gateway 2030 y fortalecemos nuestra resiliencia operativa y financiera.”

En enero de 2026, AAA dio la bienvenida a su nuevo Director Ejecutivo, Jonny Andersen, marcando una nueva etapa de estabilidad en el liderazgo y claridad estratégica para la organización.

Junto con el Informe Anual, AAA continúa impulsando sus iniciativas de Responsabilidad Social y Ambiental (RSE) y de Gobernanza (ASG), contribuyendo al desarrollo sostenible y a la participación comunitaria en Aruba.

AAA invita a todas las partes interesadas, socios y a la comunidad en general a consultar el Informe Anual 2025, disponible en: https://www.airportaruba.com/annual-reports

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.4 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 30 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 74 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 18 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 07 de mayo de 2026