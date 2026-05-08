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Homber cu atrobe a huy for di un centro di cuido haya benta abao cant’i caminda

10:56  May 8, 2026  Leave a comment

Diabierna mainta a drenta informe i cu un persona a ser mira benta band’i caminda na Tanki Leendert, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a nota cu e persona ta un hende di edad y ta levemente herida y a pidi un ambulans pa bin control’e. Na yegada di e ambulans nan a atende y a logra saca afor cu aki ta trata di un cliente cu a huy for di un centro di cuido den cercania y como e solo a dal e duro a bente abao. Manera e ambulans a caba di atende nan a dune un lift bek pa e centro.

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