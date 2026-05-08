AHATA ta yudando 100 Supervisor Reforsa nan Habilidadnan  

ORANJESTAD, Aruba: 8 mei 2026 – Despues di e gran exito diun tayer exclusivo pa 3 aña consecutivo, AHATA ta bolbe ofrece un tayer di CHTA Education Foundation na su miembronan. Supervisor y gerente rond di Aruba ta participando pa reforsa nan habilidadnan di supervision.
Entrenamento intensivo di dos dia a ser prepara specificamente pa 100 lidernan di ekipo pa participa e luna di mei aki. Entusiasmo pa siña y keda progresa na trabao ta notabel ya cu tur cupo a yena rapidamente.
Cu e programa practico y interactivo AHATA ta facilita sosten na supervisornan y nan gerentenan di un cantidad di compania, y ta duna oportunidad pa nan fortalece efectividad di nan maneho y aumenta satisfaccion di nan ekipo y di cliente. E tayernan ta lidera pa Louise John y Suzanne Shillingford-Brooks di Talkabout & Earth Solutions, e facilitadonan di CHTA Education Foundation.
“AHATA tin como meta pa sigura desaroyo y crecemento di nos forsa laboral y sigura carera exitoso pa personanan cu ta conribui consistentemente na un economia productivo. E ta un satisfaccion inmenso pa mira e interes pa e curso unico aki y e dedicacion dinamico durante e tayer.”, a comparti Presidente y CEO di AHATA, Tisa LaSorte.
AHATA ta aprecia e aliansa cu CHTAEF y e sosten di La Cabana Beach Resort y Eagle Aruba Resort pa comparti e gastonan di e programa.