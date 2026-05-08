Chauffeur a malcalcula e velocidad y distancia y a causa un accidente cu hende herida na Sero Patrishi

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente na Sero Patrishi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un chauffeur di un Toyota Yaris a malcalcula e velocidad y distancia y a sali dilanti un Mitsubishi Lancer cu tabata tin preferencia cu velocidad halto y a dal e Yaris. Debi na e impacto e chauffeur di e Lancer a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.