Accidente pa falta di preferencia na crusada Rudolf Arendstraat cu Emmastraat

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na crusada Rudolf Arendstraat cu Emmastraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia na e crusada unda un Toyota Vitz sin papelnan na ordo biniendo for di pabao no a duna preferencia na e Kia Picanto di nort y e Picanto a dal e Vitz bir’e 90 grado. Debi na e impacto e chauffeur di e Picanto a resulta herida. Na yegada dibe ambulans nan a atende e victima na e sitio mes.