Lanzamento Oficial di 20 Aña di “Competencia Hubenil Gang di Arte Aruba” Tema: Humanidad ta topa naturaleza  

Departamento di Cultura Aruba (DCA)

Oranjestad, Aruba – Cu inmenso orguyo y alegria, Departamento di Cultura Aruba (DCA) ta anuncia oficialmente e celebracion di 20 aña di existencia di e Proyecto Nacional “Competencia Hubenil Gang di Arte Aruba” (GDA), un iniciativa artistico y cultural cu desde aña 2007 ta contribui activamente na desaroyo creativo di nos hubentud Arubiano.

Durante di e ultimo 20 aña, Gang di Arte Aruba a evoluciona di un simpel plataforma creativo pa hobennan y bira un proyecto nacional di gran impacto cultural y educativo. Mas cu mil (1000) hoben a participa den e competencia, descubriendo, fortaleciendo y compartiendo nan talento den diferente disciplina artistico.

Historia, Evolucion y Colaboracion

E crecimiento y consolidacion di Gang di Arte no tabata posibel sin e importante colaboracion cu diferente partner y organisacion den Aruba. Entre nan, Departamento di Asunto Social (DAS), Fundacion Desaroyo Educativo Comunitario (FDEC), Atelier ’89, Mascaruba y Cas di Cultura Aruba, tur a contribui significativamente na fortalecemento y continuidad di e proyecto.

Ademas, Gang di Arte Aruba a logra crea conexion internacional cu iniciativanan similar manera “Kunstbende” na Hulanda y “Luna Yen” na Korsou, ampliando e oportunidadnan artistico y cultural pa nos hobennan.

Cooperacion cu Fundacion Popcorn y “Dream, Dare, Do”

Un elemento importante den e evolucion di e proyecto ta e cooperacion cu Fundacion Popcorn. Danki na e colaboracion aki, Gang di Arte a integra e concepto central “Dream, Dare, Do”, un filosofia cu ta motiva hobennan pa soña grandi, tin curashi pa enfrenta desafionan y actua pa haci nan metanan bira realidad.

E vision aki ta reforsa creatividad, perseverancia, liderazgo y crecimiento personal entre e participantenan.

Plataforma pa Desaroyo Hubenil

Gang di Arte Aruba ta dirigi na hobennan entre 13 y 21 aña y ta ofrece nan un espacio unico pa expresion artistico den diferente categoria manera:

Baile: Expresion Corporal.

Teatro: Storia, Cuento, Arte di Palabra, Literatura.

Pintura: Escultura, Ceramica, Obra di Man.

Musica: Dominio di instrumento, Composicion Musical, Canto, Rap.

Otro opcionnan: Deporte Creativo, Moda, Pelicula (corto metrahe), Dj.

Mas cu un competencia, Gang di Arte ta un experiencia transformador cu ta inspira, motiva y fortalece nos futuro generacion creativo.

Edicion Especial 2026

Durante un conferencia di prensa y presentacion oficial cu a tuma luga na Popcorn Studio, situa na Centro di Bario Dakota, a presenta oficialmente e tema central di edicion 2026, “Humanidad ta topa naturaleza” y a duna informacion elabora tocante:

Disciplinanan artistico

Formacion di grupo

Rekisitonan pa participacion

Procedimento di inscripcion

Tayernan y trayecto preparatorio

Intercambio internacional

Tambe, algun participantenan di edicionnan anterior a comparti nan experiencia inspirador den Gang di Arte Aruba y e impacto cu e proyecto a tin riba nan desaroyo personal y artistico.

Invitacion na Comunidad y Scolnan

Departamento di Cultura Aruba y Fundacion Pop Corn ta invita tur scolnan secundario, maestronan di CKV, partnernan cultural, medio di comunicacion y comunidad Arubiano pa forma parti di e celebracion especial aki y sigui apoya creatividad y talento hubenil. E tayernan lo tuma luga dia 13 pa 21 di juli proximo.

Bo gusta produci musica, moda, arte, presenta, arte de tarima, arte visual, teatro, poesía, musica, baile y bo kier conoce hende nobo? Esaki ta bo oportunidad pa participa, conoce y desaroya bo talentonan y siña di otronan.

Pa registración, mas informacion y actualisacionnan, bishita e paginanan oficial di Departamento di Cultura Aruba, Pop Corn Club Aruba y Dream, Dare, Do – Aruba riba social media. Ultimo dia pa registra ta dia 8 di juni. E gran final di Gang di Arte lo tuma luga dia 22 di juli proximo.

“Gang di Arte ta un prueba claro cu ora nos inverti den creatividad y talento di nos hubentud, nos ta inverti den futuro di Aruba.”

Departamento di Cultura Aruba

Seccion Relacion Publico y Comunicacion