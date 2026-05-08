Comunicado di prensa di Algemene Rekenkamer pa publicacion di rapport “Buiten beeld, buiten controle”- Un investigacion riba e begrotingsfondsen (fondonan di presupuesto) di Pais Aruba   Eficiencia no por bay a costo di transparencia y supervision

ORANJESTAD – Dia 8 mei 2026 Algemene Rekenkamer a publica e rapport “Buiten beeld, buiten controle”– Un investigacion tocante e fondonan di presupuesto (begrotingsfondsen) di Pais Aruba (e Pais). E resultado di e investigacion ta duna tanto Parlamento como e cuidadano un miho bista riba e uzo y e funcionamento di begrotingsfondsen den e maneho financiero di e Pais. E rapport ta mustra con ta uza e fondonan den practica y kico ta e consecuencia pa transparencia, supervision y control for di Parlamento. Den esaki Algemene Rekenkamer ta enfatisa cu un begrotingsfonds no ta un meta riba su mes, sino un instrumento cu mester contribui na un bon maneho financiero controlabel y legitimo. Cu e rapport aki, Algemene Rekenkamer kier amplia e bista publico, proteha e derecho presupuestario di Parlamento y stimula e gobernacion pa trata e fondonan publico na un manera responsabel. Ta pone enfasis tambe cu mester evalua bon e uzo di begrotingsfondsen y cu esaki por tuma luga solamente ora e necesidad ta claramente hustifica y demostra.

Begrotingsfondsen ta destina pa uza fondonan publico cu ta dirigi pa metanan specifico y cu por uza durante varios aña. Nan ta uz’e pa motibo cu e sistema regular di presupuesto di e Pais no ta permiti pa reserva fondonan pa mas cu un aña. Cu e tipo di begrotingsfondsen aki, gobierno kier garantisa continuidad den financiamento, designa claramente fondonan pa metanan specifico y tin mas espacio den ehecucion di maneho. Esaki ta haci begrotingsfondsen un instrumento den e sistema regular di finanzas publico pa ehecuta un bon maneho, visibel y efectivo.

Algemene Rekenkamer ta conclui, basa riba e resultadonan di su investigacion, cu den practica esaki hopi biaha no ta bay bon. Door di e maneho debil, e supervision insuficiente y falta di cuenta anual, e bista riba con ta uza e placa a bira menos. Esaki no tin suficiente siguransa cu ta uza e begrotingsfondsen pa e meta pa cual nan ta crea. Pa cuidadanonan, esaki ta significa cu no tin bista claro riba con ta gasta placa di impuesto of otro fondonan publico y ken ta tene supervision riba esaki.

For di e investigacion ta resulta cu den practica structuralmente tin falta di cumplimento di e cuadro legal. Aunke ley y regulacionnan ta pone exigencia cla tocante trahamento di presupuesto, cuenta anual y suministro di informacion, e reglanan no ta wordo aplica consecuentemente.

Un problema fundamental cu e investigacion ta expone, ta falta di un cuadro di maneho general pa e uzo di e begrotingsfondsen. Sin punto di salida, reglanan y metanan cla, ta dificil pa esnan encarga cu e maneho, esnan encarga cu supervision y Parlamento por evalua na ki momento y pa ki motibo ta utilisa e begrotingsfondsen. E falta di coherencia aki ta causa cu ta uza fondonan di manera diferente, sin un forma uniforma di duna cuenta. Esaki ta haci cu e begrotingsfondsen, ta bira di un instrumento pa sostene e maneho financiero pa un sistema cu ta kita (parcialmente) fondonan publico for di e proceso regular di presupuesto y di e cuenta anual. Esaki ta causa cu un parti di e fondo publico ta disparce for di e bista di Parlamento y di pueblo.

For di e investigacion ta sali tambe na claridad cu ta uza eficiencia regularmente como argumento pa desvia for di proceduranan regular. Algemene Rekenkamer ta constata cu eficiencia ta bay a costo di transparencia y supervision. Eficiencia no por bira mas importante cu transparencia y duna cuenta, pasobra ta hustamente esakinan ta elementonan esencial pa un gobernacion responsabel. Keda sin suministra informacion na Parlamento ta un acto administrativo incorecto. Esaki ta contra articulo V.19 di e Constitucion di Aruba y ta mina e tarea di control di Parlamento.

Riba 30 di april 2026, Algemene Rekenkamer a ricibi e reaccion coordina di gobierno riba e rapport. Gobierno ta sostene e hecho cu den practica begrotingsfondsen no semper ta cumpli cu e exigencianan di ta na tempo cu un presupuesto y cuenta anual y cu e suministracion di informacion na Parlamento mester mehora. Den su reaccion, gobierno ta confirma e necesidad pa establece un sistema di reportahe financiero. Gobierno ta pone e mehoracionnan necesario den e trayecto mas amplio di fortalece e maneho financiero di e Pais, segun e Landspakket y ta enfoca specificamente riba tres punto di atencion. Esta simplificacion di e maneho di begrotingsfondsen, creacion di intrumento alternativo (bestemmingsheffing) y introduccion di un sistema formal di reportahe financiero. Gobierno ta considera cu mester ehecuta e mehoracionnan den fasenan realistico y ta indica cu nan lo sigui informa Parlamento tocante e progreso.

Algemene Rekenkamer ta aprecia cu gobierno ta mira e problemanan indica, pero ta enfatisa cu ora ta trata di crea begrotingsfondsen nobo, manera e recientemente proponi Algemeen Investerings- en Ontwikkelingsfonds (AIOF), cu ta necesario cu e solucion di deficiencianan señala den e rapport aki den e area di governance, maneho, presupuesto y cuenta anual ta keda demostra y asegura. Den e cuadro di e intencion di gobierno pa introduci y formalisa un reserva destina (bestemmingsreserve), Algemene Rekenkamer ta enfatisa cu un reserva destina (bestemmingsreserve) solamente ta funciona si reglanan, maneho y control ta bon organisa, pa asina Parlamento por ricibi informacion na tempo y completo. Algemene Rekenkamer lo sigui monitor si realmente ta implementa e mehoracionnan menciona y si nan tin efecto.

E version digital di e rapport “Buiten beeld, buiten controle” di Algemene Rekenkamer ta publico y disponibel via www.rekenkamer.aw

Cover Begrotingsfonds Rapport Begrotingsfondsen DEF