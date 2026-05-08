[VIDEO] Turista ta fayece ora ela bolter cu quadracer na Blackstone Beach!

—-Cuerpo Policial Ta Informa——

Diabierna merdia pa mas o menos 12:35 di merdia. Alarma Central ta informa Central di Polis cu UTV lo mester a accidenta na altura di Black Stone Beach.

Ta despacha patruya di Santa Cruz como tambe ambulance y brandweer na e sitio.

Na yegada na e sitio di e sucedido ta bin encontra cu e incidente na unda e hende muher turista no ta duna señal di bida.

Personal di ambulance a haci nan maximo esfuerso pero no por a haci nada mas pa e victima.

Specialista di trafico y polis tecnico a presenta na sitio di e sucedido pa haci nan investigacion.

Tambe departamento di slachtofferhulp a presenta pa guia e famia den e momento dificil aki.

Dr.forensico Wemejier ta constata morto di e turista femenino V.M.L. nacionalidad mericano di 39 aña.

Un tremendo trabao coordina di polis, brandweer y ambulance pa cu rescate pa por a saca e victima.

Cuerpo Policial Aruba ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.