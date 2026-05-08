Dia di Museo na MANA cu intercambio cultural, inspiracion, creatividad y paz

Dialuna Dia 18 di Mei Museo Arqueologico Nacional Aruba (MANA) ta habri su portanan pa celebra Dia internacional di Museo 2026 cu un orario adapta. E dia lo ta yena di programa special y actividadnan varia pa publico. MANA lo habri di 9’or di mainta pa 9’or di anochi y ta invita tur hende pa bin hunto y celebra un atardi y anochi special. Entrada ta completamente gratis
ICOM (Conseho Internacional di Museo) a stipula e tema pa Dia Internacional di Museo 2026: “Museonan cu ta uni un Mundo Dividi”. E meta di Dia Internacional di Museo ta pa crea conciensia cu “Museonan ta un medio importante pa intercambio cultural y pa e desaroyo di comprendimento mutuo, coperacion y paz.” ICOM ta encurasha museonan pa durante Dia di Museo 2026 crea experiencianan acesibel pa publico y pa demostra nan compromiso na unidad, dialogo y paz.
Cuminsando e dia, e programa ‘Nos Mainta’ lo transmiti en bibo for di MANA via TeleAruba pa comparti cu comunidad tur locual ta pasando durante e celebracion. Pa 12.15’or di merdia arkeologo drs. Harold Kelly lo ofrece un guia special pa esnan cu ta interesa den esaki.
Arkeologo drs. Raymundo Dijkhoff lo duna un lectura cu informacion nobo y balioso titula: A secundary burial of a Woman, Child and Monkey @ Isla: The Oldest Burial Site in Aruba”. E prome session lo ta pa 3’or di atardi y e di dos pa 6.30’ or di anochi.
Exposicionnan temporario tambe lo ta habri y algun di e artistanan lo ta presente pa intercambia cu publico. Bernadette van der Klooster lo duna su Artist Talk impresionante y e artistanan hoben cu a expone den e exposicion colorido y caluroso “Parha di Aruba” tambe lo duna informacion na e bishitantenan cuminsando for di 4’or di atardi. Alavez algun di e hobennan lo duna un tayer gratis di traha parha di origami pa asina cada bishitante por colga nan mes un parha di paz den hardin di MANA.
Durante e atardi y anochi, publico lo por disfruta di musica y canto bibo y declamacion di poesia. Entre 6.30 y 7.30’or di anochi tin oportunidad pa esnan cu ta desea pa presenta durante un ora di ‘open mike’. Lo tin algun pasa boca y coi bebe y actividadnan interactivo pa famia.
MANA ta invita henter comunidad di Aruba pa bin celebra Dia Internacional di Museo dia 18 di mei, den un atmosfera di intercambio cultural, inspiracion, creatividad y paz.