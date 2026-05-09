TAXI BOYS A SUTA SERO BLANCO!

Calabas/Kudawecha – Diasabra ultimo tabata tin e tan spera bataya entre Taxi Boys DT contra Sero Blanco DT, un cu tabata yena cu “hype” prome caminda palabranan di chansa a bay bin entre ambos ekipo. Sinembargo, ora “puntje a yega na paaltje” aya n’e famosisimo Domino Square Garden na Kudawecha/Calabas, mester a constata caranan di preocupacion cerca e integrantenan di Taxi Boys. Varios taxista a te hasta reclama cu door di situacion na Iran y e prijs di combustibel cu ta subiendo keto bay, nan lo “screen” nan contrincante proximo biaha pa evalua si ta bale la pena hinca dosplaca di gasolin den e tanki pa bin un evento dje caliber aki. Mas cu claro, nos reportero investigativo a sali busca drechi exactamente kico ta e preocupacion y malcontento cerca e taxistanan miembro di Taxi Boys DT.
Aparentemente no ta e taxistanan di Taxi Boys so tin “issues”, pero gerencia di e mundialmente famoso Domino Square Garden tambe tin algun “puntjes” cu e tin gana di pone “op de i”. Manera vocero di Domino Square Garden a laga sa: “Nos ta haci tur cos pa nos hendenan pasa un tremendo anochi; snacks por nada; entrada gratis; pero si e wega caba den un frega di wowo … tja, ta con ta bay recupera gasto?”
Segun por a compronde, tin algun ekipo cu ultimo tempo nan caliber ta bayendo atras mas lihe cu sneeuw bou ‘global warming’! Y ta esaki ta exactamente caminda e sapato ta primi cerca cierto integrantenan di Taxi Boys! Segun comentario den “wandelgang” na Taxi-Centrale, ta leuk de bes en cuando pa suta contra un “punching bag”, pero mas tanto, mil biaha ta prefera haya weso duro cu por siña algo foi di nan. Awo, mas cu claro, e pregunta logico ta cay: t’asina bon esun ta cu e otro ta mustra zwak, of t’asina moli esun ta cu e otro ta mustra duro? Un “encuesta” chikito a duna resultado cu acusacionnan ta cay “heen en weer” di cada banda! Segun algun integrante di “The White Hill Gang”, Taxi Boys ta bin cu algun taxista pirata; mercenarionan bakia den pega piedra cu no ta taxista, manera por ehempel un conocido comerciante cu ta bende aparatonan electronico. Di otro banda, algun dje “Boys”-nan di Taxi ta opina cu Sero Blanco ta bin cu algun hungado cu ta miho nan keda pusta fli na veld di “Sportieve Jongens” riba Koningsdag, of sigui cu e “swing” di baile di San Juan na centro di bario, pasobra di pega piedra riba nivel nan hopi leu! Con cu bay bin, e score ta indica cu por bien ta en berdad tin un “scheve verhouding”: halftime ta bay aden den un frega di wowo y ya caba Taxi Boys ta sutando cu score di 11 – 4! Prome cu por dal e prome respo despues di guli e snacknan gratis cu a parti den pauze, ya Taxi Boys ta suta Sero Blanco cu score catastrofal di 21 – 13! Y, si nos tira un sambuya den nos archivo, nos tin cu admiti cu ultimo tempo Sero Blanco ta hayando e titulo di “punch bag”! Masacre tras di masacre, sla tras di sla, e team di “Witte Heuvel” ta hayando! Shonnan, “er is werk aan de winkel”! “Wordt vervolgd …”