Reflexion Diasabra 9 Mei 2026.
Awe riba un Diasabra, mane tur mainta nos kier deseado un bunita dia y cu hopi goso y placer.
O Señor guia nos riba e bon caminda, e caminda di husticia y bondad, jena cu amor
Nos mester hopi animo y confiansa cu nos bon Dios ta stima nos.
Forsa na tur esnan cu a perde famia, pa nan por surpasa nan dolornan, y e vacío cu ta keda.
Saludos y forsa na tur e enfermonan cu tin di lucha tur dia pa vence y sobrevivi nan malesa.
Nunca perde speransa y corda semper cu Señor tin e último palabra.
Hende mester percura pa awo na jong y cu por, nan progresa y subi di nivel.
Claro cu tin cu no ta interesa y ta biba pa biba.
Cada día bo logra cu exito den tur bo movicionnan ta progreso pa bo mes y pa bo famia.
Esaki ta algo hopi bunita den nos bida, y ta duna satisfacion na nos curason y dimes bida largo.