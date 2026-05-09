Un chauffeur a bay bira na man robes net ora un auto contrario ta bini y ta brake slip bay dal e auto para tras di esun cu a bira

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada di Calabas panort di Moko, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un auto di nort a bira pa bay na man robes mientras un auto Mazda Premacy di zuid (Moko) tabata bini cu hopi velocidad y a primi brake pero su auto a slip y a bay banda robes di su caminda y a dal semi frontal cu e auto patras di esun cu a bira. Na prome instante cu ambulans tabata tey ningun di e chauffeurnan tabata desea atencion medico di ambulans. Ta te despues di un rato cu e chauffeur di e Mazda a cuminsa haya un atake na curason a bolbe pidi ambulans pa bini na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende cu e victima y a avisa hospital pa prepara e kamber di cardio pa asina atende e chauffeur victima y nan a sali bay cune pa hospital.