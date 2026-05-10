[VIDEO] Bringamento cu hincamento na Kamerlingh Onnesstraat, polis a detene 2 sospechoso

Diadomingo marduga a drenta informe di un pelea na Watergate mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e prome patruyanan a bin compronde cu tin un caso di hincamento y a pidi presencia di ambulans cu urgencia. Mientras mas polis a yega a bin logra detene 2 persona mas na e sitio y por a compronde cu tin un victima mas pero lo a bandona e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima di hinca y a transporte cu urgencia pa hospital. Mientras e 2 sospechosonan a ser hiba warda di polis.