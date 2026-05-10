Reflexion Diadomingo 10 Mei 2026.

Awe nos ta habri mainta tempran cu un día especial, pasobra ta dia di Señor, y nos ta cuminsa na alaba y gradici pa ta dichosonan escogi pa por a lanta y mira un otro dia.
Ser agradecido ta hopi bunita y ta duna muestra di un bon educacion.
Awe ta dia tambe di nos querida mamanan, dia pa duna nan extra atencion, carga nan den teblachi pa nan sinti hopi contento y felis.
Ta bisa tata ta cabes di famia, pero mama tin un tarea hopi importante di carga e yuinan, guia nan cresimiento y cu un bon educacion.
Mama ta un so tin, y nos ta hopi agradecido pa nan cuido y guia.
Un galinja ta bringa y piek bo pisa si bo jega serka su puitonan.
Asina mama tambe ta.
Ta dia cu e bai sosega y no bolbe mas hopi lo sinti kiko nan a perde.
Hopi mama y welanan ta hanja mal trato y te hasta golpi pa yuinan cu ta cai den droga y kier ranka placa foi nan pa cumpra e maldita droga.
Nos como hobennan a lanta cu bon educacion, pero asina mes si un desvia, ta omo cu tanta tey y te hasta wela tambe pa yuda mesora pone cos pareuw cu a bai robes.
Muchanan mester sinja respeta y lanta cu bon educacion pa ora nan bira grandi y gosa di respet pa e bon educacion y tambe pa nan ora nan bira mayornan por hasi e trabou di duna nan yuinan un bon educacion y lanta nan famia como debe ser.