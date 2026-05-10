Dama chauffeur coriendo cu velocidad halto a perde control na e birada y a bay dal riba muraya di cas kibra esaki

Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Brusca, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e dama manehando un Suzuki Swift bayendo abao cu velocidad halto a perde control na e birada y a bay dal riba e pilar di un cura di cas bira bay patras te otro banda di caminda cara pariba. Debi na e fuerte impacto e dama a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.