Recientemente e Kustwacht di Caribe a realisa un demostracion di “search and rescue” (SAR) riba lama, pa marca e apertura di e stacion di satelite Galileo na Bonaire, huntu cu CITRO Bonaire. Cu e demostracion, e dos organisacionnan a mustra con nan ta traha hunto durante operacionnan di salbamento riba laman. E yegada di e stacion di satelite Galileo na Bonaire ta duna oportunidadnan nobo pa determinacion di posicion preciso den situacionnan di emergencia di barconan riba laman. Hunto cu e hopi medio di salbamento riba laman manera: chaleco di salbabida, radio VHF of telefoon celular carga, un “beacon” ta un sistema electronico di alarma importante den situacionnan di peliger di bida riba laman. Un “beacon” ta un aparato cu ta manda señal na sistema di satelite (por ehempel un stacion Galileo) pa asina determina locacion. E manera aki, e servicionan di yudansa por wak rapido unda ta e barco ta y brinda ayudo mesora. Aunke e tecnologia ta mehorando significativamente e yudansa di emergencia, preveni situacionnan di emergencia ta keda tan importante manera antes. Prome preveni situacionnan peligroso riba awa cu bo barco. Mantene bo barco regularmente. Si bo mester ayudo, por yama Kustwacht riba e number di emergencia 913 of manda un app via number di WhatsApp 0059995100913.