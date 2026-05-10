Diadomingo atardi a drenta informe di cu un UTV a bolter y tin 2 hende herida, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu pa maniobranan peligroso cu camindanan di tera y deteriora e UTV cu 4 persona local a bolter. Na yegada di e 2 ambulansnan nan a atende e victimanan y a transporta nan pa hospital. Polis a nota cu e UTV ey ta hopi destrui di otro accidentenan.
Otro UTV a bolter y cu hende herida, e biaha aki na Tera Cora pariba di Lighthouse!
Diadomingo atardi a drenta informe di cu un UTV a bolter y tin 2 hende herida, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu pa maniobranan peligroso cu camindanan di tera y deteriora e UTV cu 4 persona local a bolter. Na yegada di e 2 ambulansnan nan a atende e victimanan y a transporta nan pa hospital. Polis a nota cu e UTV ey ta hopi destrui di otro accidentenan.