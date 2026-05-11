Awe nos ta lanta mainta tempran pa por mira nos Señor, y pa gradici nos bon Dios pa cuida nos y nos famia asina bon.
Hopi ta sinti falta di nan mamá den e temponan ki.
Ta ora nan no tey mas, te ora ta sinti cuanto falta ta hasi.
Un mamá ta cuminsa hanja trabou cu su jui prome cu e nase caba.
Ta nuebe luna largo e mester carga su jui, pa despues trese na mundo.
Ta pesey mester trata mama bon, pe por ta hopi felis di su famia.
Tambe nos kier papia un poco riba nos salud.
Nos ta corda riba dianan di fiesta riba nos salud, cu ta bo bida den futuro.
Nos ta observa hopi hende cu sobrepeso ta canando.
Esaki por duna mal circulación di sanger, cu por afecta bo salud.
Ora bai cana concecuentemente pianan ta prome cu por cuminsa faya.
Nos ta mira hende cu sobrepeso ta cuminsa cana, locual tambe ta fout.
Mester cuminsa na baha e peso poco poco prome, pasobra por molestia bo jointnan ora di cana.
Ta conoci den estudio di docternan cu pianan ta prome cu ta cuminsa gasta riba edad halto.
Y ora pianan cuminsa gasta ta hopi molester lo bai pasa pasobra bo mester otro hende pa judabo hasi bo cosnan.
Reflexion Dialuna 11 Mei 2026.
Awe nos ta lanta mainta tempran pa por mira nos Señor, y pa gradici nos bon Dios pa cuida nos y nos famia asina bon.