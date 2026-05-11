A.T.A. ta fortalece educacion culinario cu experiencia internacional na Peru Como parti di acuerdo strategico cu Colegio EPI: Un inversion den nos talento

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta continua su compromiso pa fortifica sector culinario di Aruba pa medio di e Culinary Education Plan, un plan educativo desaroya den colaboracion cu scolnan local manera Stichting EPB y Colegio EPI. E plan ta enfoca riba inspira talento hoben, yuda desaroya e comunidad laboral y na mes momento contribui na sostenibilidad y calidad di e industria culinario di Aruba, un pilar importante den e producto turistico di Aruba.

Turismo culinario ta hunga un rol esencial den experiencia di Aruba como destinacion. E cultura, diversidad y creatividad di nos cushina local ta forma parti integral di con Aruba ta presenta su identidad na mundo. Pa e motibo aki, A.T.A. ta inverti den educacion culinario, no solamente pa apoya e desaroyo profesional di studiantenan, pero tambe pa sigura un futuro fuerte y innovativo pa e sector di hospitalidad y turismo. E Culinary Education Plan ta inclui varios iniciativa cu ta conecta educacion cu experiencia real di e industria y cu ta duna studiantenan experiencia cu ta prepara nan pa un carera exitoso.

Diadomingo 10 di mei, a inicia e biahe culinario internacional. E ekipo di A.T.A. hunto cu maestronan y cinco studiante cu a sobresali durante nan trayectorio na Colegio EPI den e unidad di Hospitalidad y Turismo, cu specialisacion den e sector di Horeca, a sali rumbo pa Lima, Peru. E studiantenan cu ta participando na e experiencia internacional aki ta Dylan Alvarez, Giovanni Oduber, Kaemon Winter, Taylisha Leest y Isabelle Baluyot. Durante e biahe, e studiantenan lo haya e oportunidad pa explora e cushina tradicional di Peru, nan lo siña tecnicanan culinario, bishita un institucion educacional culinario pa amplia nan conocemento tocante e sistema di enseñansa gastronomico na Peru, pa asina siña conoce y haya inspiracion for di e cultura gastronomico y influencia internacional cu ta forma e identidad culinario unico di Peru.

Durante salida di e grupo na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, e CEO di A.T.A., Ronella Croes, a expresa su apoyo na e iniciativa bisando: “Pa A.T.A., iniciativanan manera e biahe culinario internacional ta esencial. Nos ta inverti den hubentud y talento local cu ta e proximo generacion di profesionalnan cu lo forma e futuro di turismo di Aruba. E conocemento y inspiracion cu e studiantenan lo trece bek pa Aruba ta contribui na crecemento continuo di nos sector culinario, pero tambe bienestar di nos comunidad.”

E proposito di e biahe ta pa amplia nan perspectiva professional, inspira nan pa sobresali den nan ofishi y permiti nan siña directamente for di un ambiente culinario internacional a traves di experienciannan practico y inmersivo. Nos ta desea nan tur clase di exito riba nan biahe educacional.