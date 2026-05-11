Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 20, 21, 22, 25, 27 di mei y 4 di juni 2026

Corte di Prome Instancia 20 mei 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|J.R.S.
|S. ta wordo acusa di abuso sexual di un menor di edad entre 25 y 28 di februari 2025.
|10.30
|E.J.G.
|G. ta wordo acusa di a viola ley di droga y di posesion di un arma di candela di 22 di mei 2025 te 27 di november 2025.
Corte di Prome Instancia 21 mei 2026
|08.30
|Y.A.C.U.
|C.U. ta wordo acusa di abuso sexual di un menor di edad riba 27 di november 2024.
|10.00
|G.E.G.
|G. ta wordo acusa di a viola un persona riba 18 di mei 2025.
|11.00
|J.M.G.P.M.
|M. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba prome di februari 2026 y di a destrui backshield di auto di un otro persona riba e mes fecha.
|11.40
|D.K.
|K. ta wordo acusa di heling di un cantidad di propiedad di hende riba 21 di februari 2026. E ta wordo acusa di a menaza hende cu morto riba 26 di februari 2026, usando un arma (un boter kibra), dor di zway cu e boter den direccion di e persona y bise: “Mi ta bay mata bo”.
|13.30
|E.A.J.L.
|L. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela na 2024. E ta wordo acusa di intento di asesinato y posesion di un arma di candela riba 31 di maart 2024.
|15.00
|R.T.W.
O.D.C.
|W. y C. ta wordo acusa di heling di un auto den e periodo di 28 di september 2024 te 31 di januari 2025.
Corte di Prome Instancia 22 mei 2026
|08.30
|E.R.H.
|H. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 4 di januari 2026 y di un serie di ladronicia den casnan entre 22 di maart 2025 y 8 di november 2025 y di maltrato.
|11.00
|F.L.H.
|H. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 7 di februari 2026, kende a fayece a consecuencia.
Corte di Prome Instancia 25 mei 2026
|08.30
|E.J.F.
|F. ta wordo acusa di, hunto cu otronan, ladronicia di motor di boto riba 13 di maart 2023, caminda el a haci uso di e poder/oportunidad/medio cu e tabatin como ambtenaar. E ta wordo acusa di heling di patronchinan y/of flares den e periodo di 4 di maart 2023 te 11 di maart 2023.
E ta wordo acusa di a mata of herida un cantidad di calco den luna di augustus 2023, siendo animalnan protehi pa ley.
E ta wordo acusa di a pone otronan (dor di regalonan, promesanan, maluso di autoridad, violencia, menaza of estafa of dor di duna nan oportunidad/medionan/informacion) a mata of herida calconan, cu ta proteha pa ley, durante augustus 2023, dor di intencionalmente duna opdrachtnan tocante piki calco den awanan teritorial di Aruba y paga of haci palabracionnan tocante compra/pago di calco.
|10.00
|J.J.J.H.
|H. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 29 di september 2025, dor di dal e varios biaha cu mokete na su cabez y curpa y tene na su garganta.
|10.20
|K.A.W.
|W. ta wordo acusa di ladronicia di propiedadnan di turista riba 25 y 26 di januari 2026.
|10.40
|F.R.G.
|R.G. ta wordo acusa di a destruccion di un tire riba 11 di februari 2025.
|11.00
|H.H.J.
|J. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 29 di oktober 2025, dor di dal e varios biaha den su cara.
|11.30
|A.C.S.R.
|S.R. ta wordo acusa di a destrui un bentana di camber riba 14 di december 2025.
|13.30
|R.V.A.
|A. ta wordo acusa di destrui porta di un persona riba 30 di april 2025.
|14.00
|E.M.D.
|D. ta wordo acusa di ladronicia di un turista riba 8 di november 2025 y di otro turista den e periodo di 9 pa 11 di juni 2025.
|14.30
|J.D.L.
|L. ta wordo acusa di heling di un carchi di banco riba 4 di februari 2025.
|14.55
|R.P.T.
|P.T. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 7 di maart 2025, dor di dal e varios biaha cu mokete na su cabez.
|15.20
|J.P.M.C.
|C. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 25 di april 2025, dor di mand’e un mensahe pa medio di su mama.
|15.40
|A.J.L.M.
|L.M. ta wordo acusa di a destrui auto di hende riba 12 di april 2025.
Corte di Prome Instancia 27 mei 2026
|14.00
|E.A.B.C.
|Pro forma. B.C. ta wordo acusa di intencion di homicidio y maltrato riba 11 di februari 2026.
|14.00
|J.A.G.C.
|Pro forma. G.C. ta wordo acusa di a viola ley di droga y di posesion di un arma di candela riba 14 di februari 2026.
Corte di Prome Instancia 4 juni 2026
|08.30
|G.J.A.
|A. ta wordo acusa di kiero y ladronicia di un yab’i switch y un auto riba 19 di november 2025.
|09.10
|J.J.
|J. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y municion riba 28 di september 2025.
|09.40
|J.A.K.
J.I.K.
|K. ta wordo acusa di posesion di cocaine y marihuana durante e periodo di 9 pa 10 di september 2025.
|10.20
|J.J.P.
|P. ta wordo acusa di a intencionalmente causa un persona daño fisico grave (brasa kibra) riba 6 di september 2025, dor di dal e varios biaha cu forza cu un tubo di hero na su brasa y cabez.
|11.00
|J.E.C.P.
|P. ta wordo acusa di a destrui television di un hende riba 8 di maart 2026.
|11.50
|J.C.A.
|A. ta wordo acusa di a menaza dos persona cu morto riba 28 di februari 2026 y di a resisti detencion di polis.
|13.30
|F.L.T.K.
|K. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto den e periodo di 2 pa 3 di oktober 2025, dor di mande Whatsappnan cu un foto di pistool cu sanger y bise (entre otro): “Bo cabes tin un prijs caba, dus keda pending unda cu bo ta y unda cu bo bay”.
|14.15
|R.M.B.G.
|B.G. ta wordo acusa di a maltrata un persona cu un arma (un boter di cervez) riba 18 di augustus 2025, dor di dal e varios biaha cu e boter na su cabes. E ta wordo acusa di ladronicia di dos bicicleta riba 28 di december 2024 y 29 di december 2024.
|15.00
|I.R.L.J.
|L.J. ta wordo acusa di a maltrata su mes señora riba 15 di mei 2025, dor di tene su brasa cu forza, y di a menaze cu morto riba e mes fecha dor di core su tras cu un pata di cabra.
|15.30
|D.R.S.R.
R.A.J.L.
|R. y L. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto y/of cu pegamento di candela riba 29 di maart 2025. R. a bise entre otro: “Mi ta bay kima boso. Mi tin algo warda pa boso. Mi ta bon prepara. Mi tin algo di 6000 florin warda y mi ta bay use riba boso”, mientras cu L. a bise (entre otro): “Mi ta bay kima bo cas y boso tur akinan”.