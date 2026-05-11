 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 20, 21, 22, 25, 27 di mei y 4 di juni 2026

14:40  May 11, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 20 mei 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 J.R.S. S. ta wordo acusa di abuso sexual di un menor di edad entre 25 y 28 di februari 2025.
10.30 E.J.G. G. ta wordo acusa di a viola ley di droga y di posesion di un arma di candela di 22 di mei 2025 te 27 di november 2025.

 

Corte di Prome Instancia 21 mei 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 Y.A.C.U. C.U. ta wordo acusa di abuso sexual di un menor di edad riba 27 di november 2024.
10.00 G.E.G. G. ta wordo acusa di a viola un persona riba 18 di mei 2025.
11.00 J.M.G.P.M. M. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba prome di februari 2026 y di a destrui backshield di auto di un otro persona riba e mes fecha.
11.40 D.K. K. ta wordo acusa di heling di un cantidad di propiedad di hende riba 21 di februari 2026. E ta wordo acusa di a menaza hende cu morto riba 26 di februari 2026, usando un arma (un boter kibra), dor di zway cu e boter den direccion di e persona y bise: “Mi ta bay mata bo”. 

 
13.30 E.A.J.L. L. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela na 2024. E ta wordo acusa di intento di asesinato y posesion di un arma di candela riba 31 di maart 2024.
15.00 R.T.W.

O.D.C.

 W. y C. ta wordo acusa di heling di un auto den e periodo di 28 di september 2024 te 31 di januari 2025.

 

Corte di Prome Instancia 22 mei 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 E.R.H. H. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 4 di januari 2026 y di un serie di ladronicia den casnan entre 22 di maart 2025 y 8 di november 2025 y di maltrato.
11.00 F.L.H. H. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 7 di februari 2026, kende a fayece a consecuencia.

 

Corte di Prome Instancia 25 mei 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 E.J.F. F. ta wordo acusa di, hunto cu otronan, ladronicia di motor di boto riba 13 di maart 2023, caminda el a haci uso di e poder/oportunidad/medio cu e tabatin como ambtenaar. E ta wordo acusa di heling di patronchinan y/of flares den e periodo di 4 di maart 2023 te 11 di maart 2023.

E ta wordo acusa di a mata of herida un cantidad di calco den luna di augustus 2023, siendo animalnan protehi pa ley.

E ta wordo acusa di a pone otronan (dor di regalonan, promesanan, maluso di autoridad, violencia, menaza of estafa of dor di duna nan oportunidad/medionan/informacion) a mata of herida calconan, cu ta proteha pa ley, durante augustus 2023, dor di intencionalmente duna opdrachtnan tocante piki calco den awanan teritorial di Aruba y paga of haci palabracionnan tocante compra/pago di calco.

 
10.00 J.J.J.H. H. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 29 di september 2025, dor di dal e varios biaha cu mokete na su cabez y curpa y tene na su garganta.
10.20 K.A.W. W. ta wordo acusa di ladronicia di propiedadnan di turista riba 25 y 26 di januari 2026.
10.40 F.R.G. R.G. ta wordo acusa di a destruccion di un tire riba 11 di februari 2025.
11.00 H.H.J. J. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 29 di oktober 2025, dor di dal e varios biaha den su cara.
11.30 A.C.S.R. S.R. ta wordo acusa di a destrui un bentana di camber riba 14 di december 2025.
13.30 R.V.A. A. ta wordo acusa di destrui porta di un persona riba 30 di april 2025.
14.00 E.M.D. D. ta wordo acusa di ladronicia di un turista riba 8 di november 2025 y di otro turista den e periodo di 9 pa 11 di juni 2025.
14.30 J.D.L. L. ta wordo acusa di heling di un carchi di banco riba 4 di februari 2025.
14.55 R.P.T. P.T. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 7 di maart 2025, dor di dal e varios biaha cu mokete na su cabez.
15.20 J.P.M.C. C. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 25 di april 2025, dor di mand’e un mensahe pa medio di su mama.
15.40 A.J.L.M. L.M. ta wordo acusa di a destrui auto di hende riba 12 di april 2025.

 

Corte di Prome Instancia 27 mei 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
14.00 E.A.B.C. Pro forma. B.C. ta wordo acusa di intencion di homicidio y maltrato riba 11 di februari 2026.
14.00 J.A.G.C. Pro forma. G.C. ta wordo acusa di a viola ley di droga y di posesion di un arma di candela riba 14 di februari 2026.

 

Corte di Prome Instancia 4 juni 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 G.J.A. A. ta wordo acusa di kiero y ladronicia di un yab’i switch y un auto riba 19 di november 2025.
09.10 J.J. J. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y municion riba 28 di september 2025.
09.40 J.A.K.

J.I.K.

 K. ta wordo acusa di posesion di cocaine y marihuana durante e periodo di 9 pa 10 di september 2025.
10.20 J.J.P. P. ta wordo acusa di a intencionalmente causa un persona daño fisico grave (brasa kibra) riba 6 di september 2025, dor di dal e varios biaha cu forza cu un tubo di hero na su brasa y cabez.
11.00 J.E.C.P. P. ta wordo acusa di a destrui television di un hende riba 8 di maart 2026.
11.50 J.C.A. A. ta wordo acusa di a menaza dos persona cu morto riba 28 di februari 2026 y di a resisti detencion di polis.
13.30 F.L.T.K. K. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto den e periodo di 2 pa 3 di oktober 2025, dor di mande Whatsappnan cu un foto di pistool cu sanger y bise (entre otro): “Bo cabes tin un prijs caba, dus keda pending unda cu bo ta y unda cu bo bay”.

 
14.15 R.M.B.G. B.G. ta wordo acusa di a maltrata un persona cu un arma (un boter di cervez) riba 18 di augustus 2025, dor di dal e varios biaha cu e boter na su cabes. E ta wordo acusa di ladronicia di dos bicicleta riba 28 di december 2024 y 29 di december 2024.

 
15.00 I.R.L.J. L.J. ta wordo acusa di a maltrata su mes señora riba 15 di mei 2025, dor di tene su brasa cu forza, y di a menaze cu morto riba e mes fecha dor di core su tras cu un pata di cabra.
15.30 D.R.S.R.

R.A.J.L.

 R. y L. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto y/of cu pegamento di candela riba 29 di maart 2025. R. a bise entre otro: “Mi ta bay kima boso. Mi tin algo warda pa boso. Mi ta bon prepara. Mi tin algo di 6000 florin warda y mi ta bay use riba boso”, mientras cu L. a bise (entre otro): “Mi ta bay kima bo cas y boso tur akinan”.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *