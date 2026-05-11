 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Accidente frontal cu hende herida panort di E.P.B. Hato

16:44  May 11, 2026  Leave a comment

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida panort di E.P.B. Hato, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur homber di edad di un Toyota Yaris biniendo zuid a bay banda robes di caminda bay dal frontal riba e Suzuki Swift di direccion contrario. Debi na e impacto ambos chauffeur y un mucha pasahero den e Swift a resulta herida. Na yegada sine ambulans nan a atende e victimanan y a transporta nan pa hospital.

 

 

 

