[VIDEO] Accidente frontal cu hende herida panort di E.P.B. Hato

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida panort di E.P.B. Hato, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur homber di edad di un Toyota Yaris biniendo zuid a bay banda robes di caminda bay dal frontal riba e Suzuki Swift di direccion contrario. Debi na e impacto ambos chauffeur y un mucha pasahero den e Swift a resulta herida. Na yegada sine ambulans nan a atende e victimanan y a transporta nan pa hospital.