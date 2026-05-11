Den acuadro di introduccion sistema electroniconobo: HOH cu accion di yamada pa verifica number di telefon

Recientemente Horacio Oduber Hospital (HOH) a introduciun sistema electronico nobo di pashent cu enfoke pa siguieleva y mehora servicio na comunidad di Aruba. Un sistemaelectronico cu ta optimalisa procesonan di data y cuido dentrodi HOH. Tambe e ta eleva eficiencia operacional y alabesmehora e calidad di cuido, pues un sistema integral. Pa nos naHOH por brinda servicio eficiente ta importante pa tambe nostin registra e number corecto di cada pashent, paso den futurolo bay manda por ehempel recordatorionan via un SMS di bocita pa haci un test of un cita cu un specialista y mas.
Yamada eDesk
E departamento eDesk actualmente ta yamando tur persona registra den e sistema na HOH pa asina verifica e number di telefon di e pashent. Esaki ta importante pa asina porcomunica eficientemente y corectamente cu nos pashentnan.
Nos ta compronde cu privacidad di cada persona ta importantey alabes e cautela cu por tin na momento di ricibi un yamadapa verifica number y duna informacion personal via telefon. Pa e motibo ey ta informa comunidad di Aruba cu nos tin un accion di yamada andando cu e meta final pa tin informacioncorecto di nos pashentnan.
Na momento cu ricibi un yamada di nos eDesk lo repasasolamente e informacion necesario pa controla e number di telefon cu tin registra. E number cu ta aparece ora di yama ta e number general di Hospital, esta 527-4000.