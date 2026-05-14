HI-WINDS ta ON na Sarah Quita Beach !

Diaranzon 7’or di anochi a tuma lugar e apertura oficial di , uno di e eventonan di watersport mas grandi y conocí den Caribe Aruba Hiwinds.🏄‍♂️🔥

Cu hopi energia, musica, ambiente y amante di deporte riba lama, Aruba ta cla pa un siman yen di kitesurf, windsurf, wing foil y accion espectacular na Fisherman’s Huts. 🌴☀️

Durante varios dia, atleta local y internacional lo reuni na Aruba pa competi.

Anochi e ta bira un festival unda tin banda y dj’s cu lo toca te anochi laat.

📸 Mira algun momento di e apertura oficial di anochi y keda conecta pa mas potret y video di Aruba Hi-Winds 2026! 🇦🇼💨